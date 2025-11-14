Exfutbolista y un miembro activo de su comunidad: quién era Meny Godard, el rehén asesinado por Hamás que fue entregado a Israel

Su cuerpo fue repatriado este jueves. Tenía 73 años e incluso llegó a pelear en la batalla de Yom Kipur. Su familia y allegados lamentaron su muerte.

El cuerpo de Meny Godard recibido con honores por el Ejército de Israel. Foto: X/@AmitSegal

En el contexto de la guerra en la Franja de Gaza y el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás, se dio un momento de importante carga simbólica y emocional. El cuerpo de Meny Godard regresó a territorio de la nación judía, tras varios meses de incertidumbre sobre su paraderol.

La operación de regreso del cuerpo fue coordinada por ambas partes. Godard fue entregado a la Cruz Roja en Gaza y luego recibido por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), según detalló el medio The Times o Israel.

¿Quién era Meny Godard, el rehén asesinado por Hamás? Foto: X/@HenMazzig

De inmediato, la FDI confirmó la identidad de Godard tras recibir su cuerpo, lo que cerró un capítulo angustiante para su familia y allegados e incluso para parte de la sociedad israelí, que sigue de cerca el destino de los rehenes que capturó Hamás a lo largo de los últimos dos años.

Quién era Meny Godard, el exfutbolista asesinado por Hamás

Godard tenía 73 años y era residente de Nir Oz, un kibutz ubicado en las cercanías a la Franja de Gaza.

Trabajaba como agricultor y se lo conocía por su dedicación a la comunidad. Según el elogio fúnebre del kibutz, tenía “un gran amor por los deportes, el océano y la gente”.

En su juventud había sido futbolista profesional de la década de 1970, antes de decidir alistarse en el Ejército y pelear en la Guerra de Yom Kipur, en octubre de 1973.

En su propio kibutz desempeñó varios cargos, tales como en la imprenta, la tienda local, como economista jefe y socorrista.

Su destino cambió por completo y dio un giro desafortunado el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás efectuó el sangriento ataque que dio origen a la guerra de estos últimos dos años.

Meny Godard tenía cuatro hijos y siete nietos. Foto: X/@JewsFightBack

En ese ataque, Godard fue secuestrado junto a decenas de personas. Tenía familia, esposa, cuatro hijos y siete nietos, quienes no escatimaron esfuerzos ni esperanzas para volver a verlo con vida.

Las reacciones por el fallecimiento de Godard fueron múltiples. Las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron un comunicado en donde hacían latente sus lamentaciones por su pérdida y reiteraron su compromiso con las familias de los rehenes.

“Seguiremos haciendo todo lo posible para traer de vuelta a todos los secuestrados”, expresaron las FDI.