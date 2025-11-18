La ONU aprobó el plan de Trump de desmilitarización de Gaza por la ONU: la reacción de Netanyahu

Este plan propone, entre otras cuestiones, un proceso de desmilitarización de Gaza y desarme de los grupos armados.

Netanyahu felicitó a Trump porque fue aprobado su plan para Gaza. Foto: REUTERS

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, afirmó que el plan para la Franja de Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, “conducirá a la paz” en la región, luego de que fuese aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Netanyahu completó su afirmación diciendo que este plan establece “la desmilitarización total, el desarme y la desradicalización” del territorio palestino.

¿Qué propone el plan de Trump para Gaza?

A través de un mensaje que se publicó este martes en la cuenta de X en inglés de la oficina del primer ministro israelí, Netanyahu felicitó a Trump porque su plan fue aprobado. El mismo establece que una fuerza internacional velará por el proceso de desmilitarización de Gaza y desarme de los grupos armados, al mismo tiempo que protegerá a los civiles y también capacitará a una nueva fuerza policial palestina.

La presencia de vehículos militares israelíes en Gaza. Foto: REUTERS

La resolución fue aprobada por 13 votos a favor y contó con las abstenciones de Rusia y China. Además, suscitó el rechazo del grupo islamista Hamás, para quien el desarme es un asunto “interno” y dicha fuerza no debe encargarse de él porque, de hacerlo, dejaría de ser neutral.

“Cualquier discusión sobre el tema de las armas debe permanecer como un asunto nacional interno conectado a un camino político que asegure el fin de la ocupación, el establecimiento del Estado (de Palestina) y la autodeterminación”, recalcó Hamás sobre el desarme, un asunto clave para Israel.

A través de su mensaje por redes sociales, Netanyahu destacó que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas “respalda plenamente el plan de 20 Puntos del presidente Trump” y el nombramiento de una “Junta de Paz” para Gaza que estará dirigida por el presidente estadounidense.

“Creemos que el plan del presidente Trump conducirá a la paz y la prosperidad porque insiste en la desmilitarización total, el desarme y la desradicalización de Gaza”, se lee en el mensaje.

Mientras tanto, y continuando con el acuerdo de alto el fuego que rige en Gaza desde el 10 de octubre, Hamás liberó a los 20 rehenes que estaban cautivos y a 25 de los 28 rehenes muertos.

“Esperamos recibir a todos los rehenes fallecidos sin demora”, afirma Netanyahu al respecto. Según él, eso llevaría a una segunda fase del alto el fuego, donde se aplicaría el proceso de desarme y desmilitarización del enclave para “poner fin al dominio de Hamás sobre Gaza”.

Según el primer ministro, este plan le brindará a Israel más integración con sus vecinos árabes, además de que ayudará a ampliar los llamados Acuerdos de Abraham de restablecimiento de relaciones con dichos países.

“Israel tiende su mano en paz y prosperidad a todos sus vecinos y les pide que normalicen sus relaciones con Israel y se unan a nosotros para expulsar a Hamás y a sus partidarios de la región”, dice su mensaje.