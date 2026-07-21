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“¿Pero otra vez la misma pregunta, de verdad”?: la molestia de Scaloni en su llegada a la Argentina tras el Mundial 2026

La continuidad de Lionel Scaloni volvió a quedar en el centro de la escena tras la final del Mundial 2026 y el entrenador se molestó con la pregunta de algunos periodistas. El video.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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El entrenador argentino se molestó por una pregunta sobre su futuro.
El entrenador argentino se molestó por una pregunta sobre su futuro. Foto: Captura de pantalla LN+
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La derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España no solo dejó la tristeza por haber estado a un paso del bicampeonato. También volvió a instalar un interrogante que acompaña a Lionel Scaloni desde hace varios años: su continuidad al frente de la Albiceleste.

La molestia de Scaloni tras una pregunta en su llegada a Argentina

En su llegada a la Argentina, el entrenador fue consultado nuevamente sobre su futuro y no pudo ocultar su fastidio. Ante la pregunta de un periodista sobre si “¿el sueño se terminó?”, el técnico respondió con evidente molestia: “¿Pero otra vez la misma pregunta, de verdad?”, dejando en claro su incomodidad por una consulta que ya había enfrentado en numerosas oportunidades.

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Le preguntaron a Scaloni por su continuidad en la Selección Argentina. Video: X/@SC_ESPN

La reacción del DT rápidamente se viralizó y abrió un nuevo debate sobre el futuro del ciclo más exitoso de la historia reciente de la Selección Argentina.

La pregunta que persigue a Scaloni desde Qatar

No es la primera vez que Lionel Scaloni debe responder sobre una posible salida. Desde la obtención del Mundial de Qatar 2022, el entrenador fue consultado reiteradamente acerca de su continuidad cada vez que finalizaba una competencia importante.

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Incluso, luego de algunos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas y durante la Copa América, había deslizado que necesitaba “parar la pelota” y reflexionar sobre el desgaste que implica conducir a la Albiceleste. Sin embargo, con el correr de los meses ratificó su compromiso con el proyecto y continuó al mando de un equipo que volvió a ubicarse entre los mejores del planeta.

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Más allá del enojo por la insistencia de la pregunta, las declaraciones posteriores del entrenador dejaron un mensaje de tranquilidad para los hinchas argentinos. Lejos de anunciar una despedida, Scaloni dio señales de que su intención es seguir construyendo el proyecto deportivo que comenzó en 2018 y que transformó a la Selección Argentina en una de las potencias del fútbol mundial.

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Durante estos años logró conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022, una nueva Copa América y llevar al equipo nuevamente hasta la final de un Mundial en 2026, consolidando una identidad futbolística reconocida internacionalmente.

Además, el recambio generacional ya está en marcha, con varios futbolistas jóvenes que fueron ganando protagonismo durante la última Copa del Mundo y que aparecen como la base del próximo proceso.

¿Seguirá Lionel Scaloni como entrenador de Argentina?

Aunque todavía no hubo un anuncio oficial sobre una eventual renovación contractual, todo indica que Lionel Scaloni continuará al frente de la Selección Argentina rumbo al nuevo ciclo mundialista. Su relación con la Asociación del Fútbol Argentino atraviesa un gran momento y tanto los dirigentes como los futbolistas mantienen un fuerte respaldo hacia el entrenador.

Argentina vs España, final del Mundial 2026.
El exitoso ciclo de Scaloni al frente de la Selección Argentina. Foto: REUTERS

Por eso, más allá de la derrota en la final y de la molestia que mostró ante una consulta repetida, el ciclo de Scaloni parece estar lejos de terminar. Su respuesta dejó entrever que el foco sigue puesto en el futuro de la Selección y no en un posible adiós, alimentando la ilusión de que el proyecto que cambió la historia reciente del fútbol argentino todavía tiene nuevos capítulos por escribir.

Lionel ScaloniMundial 2026Selección Argentina
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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