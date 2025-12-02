Conmoción en España: encontraron muerta a una pareja de argentinos e investigan un posible femicidio

La mujer tenía varias heridas de arma blanca y el hombre fue encontrado en el balcón con signos de ahorcamiento.

La policía investiga el posible femicidio de una argentina en España Foto: Foto: Cortesía/Diario de Alicante

Una mujer argentina de 29 años fue hallada sin vida este martes en España y la policía investiga un posible caso de femicidio debido a que la víctima tenía varias heridas de arma blanca y el hombre fue encontrado en el balcón con signos de ahorcamiento.

Fuentes de la investigación informaron a la agencia internacional EFE de que no existían denuncias previas de la mujer contra su pareja. Tampoco constaba registro alguno en el sistema Viogen, el empleado por la policía española para vigilar a los agresores de mujeres en el país.

En el 65,9 % de los asesinatos machistas que se cometieron a los largo de 2025 en España, las víctimas eran extranjeras, como es el caso de la mujer asesinada este martes en Alicante.

La pareja tenía una hija en común que al momento del crimen se encontraba en la escuela.

Fue un cuñado de la pareja el que descubrió los cuerpos tras oír gritos procedentes del interior del domicilio, al que consiguió acceder rompiendo la puerta a patadas.

En la vivienda encontró cerca de la puerta principal el cadáver de la víctima, que presentaba numerosas heridas de arma blanca, principalmente en el pecho, mientras que en otra habitación se hallaba el cadáver del supuesto asesino, que se habría ahorcado después de cometer el crimen.

Los cadáveres han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Alicante para los exámenes forenses mientras que efectivos de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía seguían aún dentro de la vivienda recolectando evidencias para la investigación.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género informa en la red social X que está recabando los datos del asesinato que, de confirmarse un femicidio, elevaría a 42 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año en España, 1.337 desde 2003.