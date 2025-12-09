China cambia su estrategia para el turismo internacional: los detalles del renovado plan

China impulsa un ambicioso plan para modernizar su turismo receptivo y facilitar el ingreso de visitantes extranjeros, con medidas que apuntan a convertir al país en un destino más accesible y competitivo a nivel global.

China quiere incrementar la llegada de turistas. Foto: Unsplash.

China una vez más se quiere ubicar en la vanguardia y ser el país más fuerte del mundo. En esta oportunidad, se prepara para dar un salto cualitativo en su estrategia de turismo receptivo pactada para los próximos cinco años.

El objetivo del gigante asiático es atraer la mayor cantidad de visitantes de otras latitudes y facilitar su circulación dentro de China.

China busca atraer nuevos turistas. Foto: Unsplash.

Así lo evidenció el ministro de Cultura y Turismo, Sun Yeli, quien confirmó que estas mejoras se implementarán durante el XV Plan Quinquenal (2026-2030).

Los aspectos clave del Plan Quinquenal sobre el turismo en China

En esta etapa del Plan Quinquenal, China buscará optimizar aspectos clave como el proceso de visado, los reembolsos de impuestos, el alojamiento y el transporte.

La intención del gobierno local es hacer que viajar por este enorme país sea algo más simple y ágil, accesible para millones de turistas potenciales.

La Gran Muralla China, uno de los puntos más atractivos para el turismo. Foto: Unsplash.

En la estrategia se contempla el desarrollo de rutas y productos turísticos de alta calidad, que estén diseñados específicamente para visitantes del exterior. También se estarán creando clústeres de consumo orientados a este público, además de campañas de promoción sostenidas para reforzar la presencia de China en los principales mercados emisores de turismo.

Todas estas medidas tienen como objetivo posicionar y consolidar a China como un destino competitivo a nivel mundial.

Cabe señalar que en los últimos meses Pekín ya puso en marcha medidas decisivas para simplificar el ingreso a China. Por ejemplo, en la actualidad, mantiene acuerdos mutuos de exención de visado con 29 países, y ofrece entrada unilateral sin visado a ciudadanos de 48 naciones.

También suma la ampliación a 65 puertos de entrada de la política de tránsito sin visado por 240 horas, lo que agiliza los desplazamientos de viajeros en conexión.

En lo que respecta al plano digital, desde el pasado 20 de noviembre ya funciona un nuevo sistema online que permite completar la tarjeta de llegada antes del embarque y obtener un código QR para facilitar la autorización de ingreso.

China y sus medidas para fomentar el turismo. Foto: Unsplash.

Hay que destacar que los resultados de estas políticas ya comienzan a dar sus frutos: en el tercer trimestre del año, 7.246 millones de extranjeros entraron a China bajo las modalidades sin visado, lo que se traduce como un incremento interanual del 48,3%.

Esa cifra representa el 72,2% del total de entradas de visitantes internacionales, lo que refleja un notable impulso en la recuperación del sector y en el fortalecimiento de los intercambios culturales y económicos.