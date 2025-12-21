Sangriento tiroteo en un bar de Sudáfrica: al menos nueve muertos y una decena de heridos

Sucedió este domingo en horas de la madrugada en Johannesburgo, una de las ciudades más destacadas del país. Es el segundo hacho similar en 15 días.

La Policía de Sudáfrica en el lugar donde murieron al menos nueve personas por el tiroteo. Foto: REUTERS

Sudáfrica vive horas de suma tensión este domingo tras registrarse al menos nueve muertos y 10 heridos en un tiroteo en un bar en Bekkersdal, provincia de Gauteng, al suroeste de Johannesburgo, una de las ciudades más destacadas del país.

“Se reporta que unos 12 sospechosos desconocidos a bordo de una camioneta blanca y un sedán plateado abrieron fuego contra los clientes de la taberna y continuaron disparando al azar mientras huían del lugar”, señaló la Policía a través de un comunicado, al tiempo que la dirección de Investigaciones de Delitos Graves y Violentos de Gauteng junto con la Unidad de Rastreo y Detección de Delitos de la Policía de Sudáfrica iniciaron el operativo de búsqueda para dar con estos agresores.

Escena del crimen tras un tiroteo en la madrugada de este domingo en el municipio de Bekkersdal, al suroeste de Johannesburgo. Foto: REUTERS

¿Qué más se sabe del tiroteo en Johannesburgo?

Brenda Muridili, portavoz de la policía, dio a conocer que los heridos fueron trasladados a diversos centros médicos para ser atendidos de manera urgente y que se han “movilizado todos los recursos necesarios” para atrapar a los asesinos.

“El motivo del tiroteo se determinará mediante la investigación”, agregó. “Aún no sabemos el motivo, pero estamos buscando un Toyota Etios plateado y un Toyota Quantum blanco, que fueron utilizados por los sospechosos”, reforzó el comisionado interino de policía de Gauteng, Fred Kekana.

Según datos oficiales, en Sudáfrica los homicidios son de los delitos más frecuentes y se registran 5.727 asesinatos entre enero y marzo del 2025 y entre abril y septiembre un promedio de 63 homicidios por día.

La escena del crimen y los agentes en el lugar. Foto: REUTERS

El último tiroteo de similares características sucedió el 6 de diciembre pasado, cuando unas 11 personas murieron en un bar clandestino dentro de un albergue de Saulsville, en el oeste de Pretoria, una de las capitales de Sudáfrica.

En aquel momento, tres menores de edad (de 3, 12 y 16 años) fueron asesinados y otros 14 sufrieron heridas de bala, dónde al menos tres sospechosos dispararon “al azar” contra 25 personas.