Japón lidera la ingeniería extrema con el tren submarino más rápido del mundo: une islas bajo el mar en tiempo récord

Recorriendo más de 23 kilómetros bajo el mar, un tren se convirtió en una de las infraestructuras ferroviarias subterráneas más relevantes a nivel mundial.

El tren submarino más rápido del mundo. Foto: Freepik.

Una obra de ingeniería sin precedentes convirtió al tren submarino más rápido del mundo en un símbolo del avance tecnológico del transporte ferroviario japonés. Capaz de conectar islas en cuestión de minutos y de operar bajo el lecho marino, este sistema combina velocidad, precisión y seguridad extrema, ofreciendo una experiencia única y consolidándose como una de las infraestructuras más impresionantes del planeta.

Se trata del tramo submarino que forma parte del recorrido del Shinkansen en Japón y que atraviesa el estrecho de Tsugaru. Este paso subterráneo integra el Túnel Seikan, un corredor ferroviario que une las islas de Honshu y Hokkaido por debajo del mar, y que destaca tanto por su extensión como por la complejidad técnica que implicó su construcción y operación.

El Túnel Seikan es el tren submarino más rápido del mundo. Foto: Wikipedia.

Inaugurado en 1988, el tramo demuestra cómo el país asiático logró unir dos territorios separados por el mar mediante una infraestructura estable, segura y diseñada para condiciones extremas. El tren se mantiene como un referente por su longitud excepcional y por la complejidad del trabajo realizado a profundidades que pocas obras de transporte alcanzaron en el mundo.

El trazado del tren se extiende a lo largo de 53,85 kilómetros, lo que lo convierte en una de las infraestructuras ferroviarias subterráneas más relevantes a nivel mundial. Dentro de ese recorrido total, 23,3 kilómetros transcurren bajo el mar, un tramo que figura entre los más largos del planeta en su tipo y que exige estándares de seguridad y precisión extremos.

El túnel se encuentra a 140 metros por debajo del lecho marino, una profundidad que permitió sortear las complejas condiciones geológicas del estrecho de Tsugaru. Gracias a esta obra, el sistema ferroviario conecta la ciudad de Aomori, en la isla de Honshu, con Hokkaido, facilitando el tránsito rápido y continuo entre ambas regiones.

El Túnel Seikan es el tren submarino más rápido del mundo. Foto: Wikipedia.

La construcción de este ambicioso proyecto comenzó en 1971 y se completó en 1988, tras casi dos décadas de trabajos. El proceso estuvo marcado por enormes desafíos técnicos y humanos, y hoy el túnel es considerado un hito de la ingeniería moderna y una pieza clave de la red ferroviaria japonesa.

El tren submarino más largo del mundo está en China

China está avanzando con una obra monumental que podría cambiar para siempre la forma de viajar dentro del país. Se trata de un túnel ferroviario submarino que atravesará el estrecho de Bohai para unir las penínsulas de Liaodong y Shandong. La idea es construir más de 120 kilómetros de vías bajo el mar y reducir un trayecto que hoy lleva más de seis horas a apenas 40 minutos.

El proyecto forma parte del plan del gigante asiático para modernizar su infraestructura de transporte y mejorar la circulación de bienes y personas en una de las regiones con mayor movimiento económico del país.

Construyen el tren submarino de alta velocidad más largo del mundo. Foto: Unsplash.

El futuro Bohai Strait Tunnel conectará directamente el noreste con el este de China, dos zonas clave para el comercio. Actualmente, viajar entre Dalian y Yantai implica bordear el mar y hacer un recorrido largo y poco eficiente.

Con el túnel, los trenes de alta velocidad podrán cubrir ese tramo en menos de una hora, agilizando tanto los viajes como el traslado de mercancías y reforzando la integración económica entre ambas regiones.

La construcción contempla unos 123 kilómetros de extensión y una inversión estimada es de alrededor de 36.000 millones de dólares. El desafío técnico es enorme: habrá que perforar bajo el mar en una zona con actividad sísmica, además de instalar sistemas avanzados de ventilación, impermeabilización y evacuación de emergencia para garantizar la seguridad en todo el trayecto.

Por ahora, el proyecto sigue en fase de análisis y estudios técnicos. Desde el Gobierno ya impulsan su desarrollo, pero se estima que la construcción tomará entre 10 y 15 años una vez que comience.