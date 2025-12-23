Mensaje para Estados Unidos e Israel: Irán afirmó que su programa de misiles “no es negociable”

Irán ratificó que su programa de misiles no será objeto de negociación, en medio de crecientes tensiones con Israel y Estados Unidos. De todos modos, desde Teherán aseguran que su capacidad militar es exclusivamente disuasiva.

Irán advierte que su programa de misiles “no es negociable”. Foto: Reuters.

El Gobierno de Irán rechazó de manera categórica las versiones que advierten sobre una posible escalada militar impulsada por Israel con el respaldo de los Estados Unidos y reafirmó que su programa de desarrollo de misiles constituye un eje central de su estrategia de defensa nacional.

Desde Teherán insistieron en que la capacidad armamentística del país “no es negociable” bajo ninguna circunstancia y que cualquier intento de presión externa será desestimado.

Las declaraciones fueron realizadas por el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, durante una conferencia de prensa en la que abordó el creciente clima de tensión regional. El funcionario minimizó los rumores sobre una inminente ofensiva y aseguró que Irán no modificará su política defensiva frente a amenazas externas.

Ismail Baghaei, portavoz del Ministerio iraní de Exteriores. Foto: X/@Iran_GOV

¿Netanyahu intenta convencer a Trump de que Irán es una amenaza?

El pronunciamiento de Baghaei se produjo luego de que medios estadounidenses difundieran informes en los que se señala que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, buscaría convencer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el programa balístico iraní representa una amenaza inmediata que requiere una respuesta urgente.

Frente a esas versiones, el portavoz iraní sostuvo que el desarrollo militar del país tiene un carácter estrictamente disuasivo.

“Las capacidades de defensa de Irán han sido diseñadas para impedir que cualquier agresor siquiera considere la posibilidad de atacar nuestro territorio”, afirmó Baghaei, al tiempo que remarcó que el objetivo central del armamento iraní es la protección de la soberanía nacional y la integridad territorial.

En otro tramo de su intervención, el vocero lanzó duras críticas contra las potencias occidentales, a las que acusó de incurrir en una “clara hipocresía”. Según Baghaei, mientras se presenta a Irán como una amenaza para la seguridad global, esos mismos países continúan enviando armamento en grandes cantidades a Israel, lo que -a su juicio- contribuye a la inestabilidad en Medio Oriente.

La región se encuentra en estado de máxima alerta desde los hechos registrados a mediados de año. El 13 de junio, Israel llevó a cabo ataques aéreos contra instalaciones militares y nucleares iraníes, que provocaron la muerte de altos mandos y científicos. Días después, el 22 de junio, fuerzas estadounidenses bombardearon instalaciones nucleares clave en Natanz, Fordow e Isfahán.

Con esta postura firme, Teherán cierra la puerta a cualquier concesión diplomática vinculada a su arsenal militar y endurece su discurso frente al cambio de administración en la Casa Blanca y las operaciones militares en curso en la región.