Irán confirmó la ejecución de “uno de los espías más importantes” de Israel

Según la nación persa, tenía acceso a información sensible y fue contactado por el Mosad para obtener datos sobre Irán.

Irán ejecutó a "uno de los espías más importantes" de Israel. Foto: Unsplash

La República Islámica de Irán anunció que ejecutó a Bahman Choubi Asl, a quien describió como “uno de los espías más importantes” de Israel, condenado por acusaciones de haber trabajado a favor de la nación judía.

Cabe recordar que en los últimos 15 años, Irán es la nación con el mayor número de ejecuciones, con más de 1.000 condenas de muerte ejecutadas.

Asimismo, el pasado mes de junio, Irán e Israel libraron una guerra que se inició por los bombardeos israelíes en territorio de la nación persa, los cuales estaban dirigidos principalmente contra sitios militares y nucleares.

Un policía iraní prepara una ejecución pública en Teherán. Foto: EFE.

Ante esa amenaza, Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel. Las hostilidades finalizaron entre los dos países y el régimen islámico prometió juicios expeditos contra personas sospechosas de colaborar con Israel.

Además, Teherán llevó a cabo muchas detenciones por espionaje y anunció la ejecución de varias personas declaradas culpables de trabajar con sus enemigos y el Mosad, el servicio de inteligencia exterior israelí.

Irán afirmó que el ejecutado contaba con mucha información

Al definirlo como uno de los “espías más importantes” de Israel, Bahman Choubi Asl fue ahorcado. Según Irán, era director de una empresa tecnológica, por lo que tenía en su poder un importante acceso a bancos de datos “gubernamentales vitales”, por lo que el Mosad lo buscó para que colabore con ellos.

El Mosad, el servicio de inteligencia exterior de Israel. Foto: National Geographic.

Asimismo, la nación persa informó que el ejecutado confesó que Israel estaba interesado en información respecto de proyectos sensibles e infraestructuras críticas, y le pidieron gestionar contactos a fin de “introducir equipos defectuosos o contaminados” en el país, con el objetivo de “generar fallos en sectores clave”.

Además, se confirmó que Bahman Choubi Asl recibió entrenamiento y mantuvo 63 reuniones con agentes del Mosad en Emiratos Árabes Unidos, Armenia, India, Tailandia, Vietnam, Irlanda y Bulgaria.