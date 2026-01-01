Reino Unido y Francia modernizan su flota naval con submarinos nucleares y fragatas de última generación

Las marinas británica y francesa avanzan en ambiciosos programas de modernización que incluyen submarinos clase Dreadnought y Astute, además de fragatas Type 26 y sistemas de defensa de alta tecnología.

Los submarinos clase Dreadnought. Foto: X/@Roberto_yeager

Tanto la Marina Real Británica como la Marina Nacional Francesa atraviesan un profundo proceso de modernización que se orienta a reforzar su capacidad naval frente a un escenario internacional cada vez más competitivo.

A partir de allí, ambos países iniciaron programas tecnológicos de gran escala que incluyen nuevos submarinos nucleares, junto con fragatas de última generación y sistemas de defensa avanzados.

Todas estas unidades se destacan por su discreción, junto con su capacidad para operar durante largos períodos sin emerger y cuentan con un equipamiento de vanguardia que está diseñado para misiones que van desde vigilancia marítima hasta ataques de gran precisión.

Submarinos de clase Astute. Foto: X/@Armada_esp

Los desarrollos de gran escala de Gran Bretaña y Francia

Entre los desarrollos más significativos está la próxima generación de submarinos estratégicos del Reino Unido: la clase Dreadnought.

Este programa constituye uno de los proyectos de ingeniería militar más complejos de Europa y su objetivo es reemplazar a los actuales submarinos de la clase Vanguard, pilares de la disuasión nuclear británica desde la década de 1990.

Los Dreadnought: submarinos lanzamisiles balísticos

Los Dreadnought serán submarinos lanzamisiles balísticos (SSBN) equipados con tecnología de última generación. Incluyen propulsión nuclear, sistemas de sonar avanzados y capacidades de contramedidas electrónicas.

La función principal es garantizar la continuidad de la disuasión nuclear del Reino Unido a través del despliegue sigiloso de misiles Trident II D5, que tienen la capacidad de ser lanzados desde posiciones no visibles del océano.

La clase Astute: de las más avanzadas del mundo

La Royal Navy también sigue ampliando su flota de submarinos de ataque nuclear con la clase Astute, que está considerada como una de las más avanzadas del mundo.

Estos submarinos -construidos por BAE Systems- combinan autonomía prácticamente ilimitada gracias a que poseen su reactor nuclear que puede generar oxígeno y agua para la tripulación, junto con un sigilo notable que se basa en recubrimientos anecoicos y sistemas de propulsión ultrasilenciosos.

Inclusive, la clase Astute puede operar como plataforma de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, además de desplegar torpedos Spearfish, misiles de crucero Tomahawk y realizar operaciones de mando.

Asimismo, por su tamaño -el más grande entre los submarinos de ataque construidos para la Royal Navy- puede llevar una carga considerable de sistemas ofensivos y defensivos.

Asimismo, el Reino Unido avanza con la integración de las fragatas clase Type 26, buques multipropósito diseñados para guerra antisubmarina, protección de convoyes y operaciones de seguridad marítima.

Fragatas clase Type 26. Foto: X/@facuc150

Junto con los programas franceses, Europa se prepara para renovar por completo su capacidad naval que tiene un enfoque puesto en la disuasión, la autonomía estratégica y la proyección de poder para los años venideros.