Estabilización, recuperación y transición: así serán las tres fases de EEUU en Venezuela que incluye la toma de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo

Marco Rubio, secretario de Estado del país norteamericano, brindó detalles acerca de los próximos pasos a seguir en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Marco Rubio habló sobre la situación en Venezuela. Foto: REUTERS

Estados Unidos comunicó tres fases en Venezuela conformadas por estabilización, recuperación y transición a pocos días de la captura de Nicolás Maduro a manos de las fuerzas militares del gobierno de Donald Trump. Marco Rubio, el secretario de Estado del país norteamericano, brindó detalles acerca de esta situación y reveló que los próximos pasos a seguir incluirán la toma de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, entre otras cosas.

“El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos. Parte de esa estabilización y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor influencia posible, es nuestra cuarentena”, introdujo Rubio en una conferencia de prensa brindada este miércoles 7 de enero. “Como han visto hoy, dos barcos más fueron incautados. Estamos en medio de este proceso y de hecho, a punto de cerrar un acuerdo para tomar todo el petróleo que tienen, el petróleo que está estancado en Venezuela”, agregó.

El secretario de Estado del país norteamericano habló de los nuevos pasos a seguir en Venezuela. Video: Reuters.

“No pueden moverlo debido a nuestra cuarentena, porque está sancionada. Tomaremos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Lo venderemos en el mercado a precios de mercado, no con los descuentos que recibía Venezuela. Ese dinero se manejará de tal manera que controlaremos su distribución para beneficiar al pueblo venezolano, no a la corrupción ni al régimen. Por lo tanto, tenemos mucha influencia para avanzar en la estabilización”, detalló.

En cuanto a la segunda fase, que será la llamada recuperación, Rubio dijo que consiste en garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de forma justa. “Se comenzará a generar un proceso de reconciliación nacional en Venezuela para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o repatriadas al país y comenzar a reconstruir la sociedad civil”, comunicó.

Habló con los medios de comunicación el día de una sesión informativa para la Cámara de Representantes sobre la situación en Venezuela. Foto: REUTERS

En última instancia, se refirió a la tercera fase de transición: “Parte de esto se solapará. Se lo he descrito con gran detalle”. La captura de Nicolás Maduro se dio el pasado sábado 3 de enero y repercutió en el desarrollo político-internacional de muchos países.

En línea con la Casa Blanca: el gobierno de Milei reafirmó su apoyo a EEUU y rechazó el ascenso al poder de Edmundo González Urrutia en Venezuela

El Gobierno nacional rechazó de manera terminante las versiones que circulaban en redes sobre un supuesto vínculo entre su política exterior y la promoción de Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela a pesar de haber ganado las elecciones de 2024. Desde la Casa Rosada, afirmaron que esas especulaciones carecen de fundamento y ratificaron que la administración de Javier Milei mantiene una enfoque de alineamiento con la Casa Blanca y con los principales aliados internacionales.

Una persona importante de la mesa chica del oficialismo desmintió de manera tajante que el presidente haya estado hablando con otros jefes de Estado acerca de la posibilidad de promover a Edmundo González Urrutia al poder, a pesar de haber sido elegido como presidente en las elecciones realizadas en 2024. “Es falso”, sostuvieron en diálogo con Infobae.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: REUTERS

De esta manera, en Casa Rosada estiman que la situación en el país caribeño está atravesada por un trasfondo particular. “La estructura del régimen sigue vigente”, dijo una fuente de la Presidencia a Infobae, quien agregó que “llamar a elecciones sería un delirio porque no podría haber un proceso viable”.