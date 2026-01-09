Machado sobre la liberación de los presos políticos en Venezuela: “Su entereza no fue en vano”

María Corina Machado se pronunció luego del ninguneo de Donald Trump y la liberación de presos políticos en curso en su Venezuela natal. Haciendo honor al Nobel de la Paz que ganó el pasado año, se refirió a la convivencia pacífica que el país se merece.

María Corina Machado, líder opositora de Venezuela. Foto: EFE.

La liberación de los presos políticos en Venezuela da de qué hablar en todo el mundo. En el país, la líder opositora y ganadora de un premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, definió la situación como “un acto de restitución moral” en un mensaje a las familias de los detenidos.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, es quien emitió la orden de liberar a los presos por sus ideologías. “Es un gesto unilateral para consolidar la paz y la convivencia pacífica del país”, sentenció.

La liberación de presos políticos en Venezuela. Foto: REUTERS

Qué dijo Corina Machado sobrelos presos políticos

“Reciban este momento como un acto de restitución moral, como confirmación de que su entereza no fue en vano”, recomendó Machado a los seres queridos de las personas que son excarceladas, cuyas identidades no han sido reveladas por las autoridades venezolanas.

Machado recordó que, aunque “nada devuelve los años robados”, “este día importa porque reconoce lo que siempre” supo: “que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aún muy herida, termina por abrirse paso”.

“Este día les devuelve un poco de paz”, celebró Machado en su mensaje a los familiares de los presos. “Ustedes fueron fortaleza cuando faltó la libertad, fueron dignidad cuando abundó la injusticia”, recordó.

La líder opositora también mandó un mensaje a futuro: “No descansaremos hasta que todos los presos sean libres y que Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad”.

Cuál es la situación actual de los presos políticos venezolanos

De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela había 863 presos políticos hasta el 29 de diciembre pasado, la mayoría detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Hasta el momento, solo se han confirmado las identidades de cinco personas españolas a través del Gobierno español (José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel), que ya se encuentran volando hacia el país europeo.

Los dos argentinos detenidos en Venezuela Foto: canal26.com

Varias organizaciones y familiares de los detenidos han indicado a EFE que la información sobre la identidad de los liberados ha sido opaca y no les ha llegado directamente.