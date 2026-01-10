La silueta de Donald Trump con la bandera de Venezuela de fondo. Foto: REUTERS

Donald Trump realizó un posteo en su cuenta oficial de Truth que está ligado a la intervención del gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. El presidente norteamericano dijo que ama al pueblo venezolano y mostró optimismo en la reconstrucción del país tras la operación militar realizada el pasado sábado 3 de enero.

Sin dudas que lo sucedido con Nicolás Maduro cambió la política internacional de los países del mundo y generó un clima de tensión e incertidumbre. En este contexto, Donald Trump brindó declaraciones con varios medios para informar la situación en Venezuela y los pasos a seguir por parte de su administración.

El presidente de EEUU envió un mensaje al pueblo venezolano. Foto: Captura de pantalla a la cuenta de Truth de Donald Trump

En esta oportunidad, lo que hizo el mandatario de Estados Unidos fue utilizar sus redes sociales para enviar un mensaje a los ciudadanos del país caribeño. “Amo al pueblo venezolano y ya estoy haciendo que Venezuela sea próspera y segura ¡Felicitaciones y gracias a todos los que lo hacen posible!“, escribió Trump en su cuenta de Truth.

El posteo tuvo millones de visualizaciones y el presidente norteamericano lo hizo tras haber hablado sobre el rol de María Corina Machado en esta etapa de transición. “Voy a tener que hablar con ella. Podría estar involucrada en algún aspecto. Tendré que hablar con ella. Creo que es muy amable por su parte querer venir”, aseguró el presidente de Estados Unidos al ser cuestionado por la prensa si su postura en cuando al rol de Machado en el Gobierno de Venezuela podría cambiar si ella le entregara su Premio Nobel.

Trump amenazó con la adquisición de Groenlandia “por la vía fácil o la vía difícil”

Donald Trump volvió a referirse a Groenlandia en las últimas horas. El presidente de Estados Unidos afirmó que conseguirá un acuerdo para adquirir ese territorio por “la vía fácil” o por “la vía difícil”. Durante una conversación con periodistas en la Casa Blanca, el republicano aclaró: “Quisiera lograr un acuerdo por la vía fácil, pero si no lo logramos por la vía fácil, lo haremos por la vía difícil”.

Y remarcó que durante su gestión “hará algo con respecto a Groenlandia, les guste o no”. Cuando se le interrogó sobre un informe de los medios en el sentido de que la Casa Blanca está considerando pagar a los groenlandeses por su acuerdo para unirse a Estados Unidos, Trump respondió que “todavía no estoy hablando de dinero para Groenlandia”.