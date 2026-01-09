Argentina quiere aplicar este procedimiento y extraditar a Maduro para indagar sobre crímenes de lesa humanidad. Foto: Dexia Abogados

La Justicia de Argentina avanzó de manera legal en relación a Nicolás Maduro, que fue capturado en un operativo militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero. El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó al juez Sebastián Ramos Padilla que active el procedimiento de extradición hacia Argentina para que sea indagado por presuntos crímenes de lesa humanidad que se investigan en tribunales argentinos y el pedido se formalizó dentro de una causa abierta por violaciones graves a los derechos humanos cometidas en Venezuela desde 2014, respaldada por organizaciones querellantes como el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y la Fundación de Apolo para el Desarrollo Democrático (FADD). Qué es la extradición y cómo funciona su logística.

La iniciativa argentina responde a un pedido de captura internacional que data de 2024, cuando el juez federal Ramos Padilla ordenó la búsqueda y detención de Maduro y otros altos funcionarios venezolanos por su presunta responsabilidad en ataques sistemáticos contra la población civil bajo el principio de jurisdicción universal. Esto permite investigar y procesar delitos graves, como crímenes de lesa humanidad, sin importar dónde ocurrieron o la nacionalidad de los imputados.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) este sábado, en Nueva York (Estados Unidos). Foto: EFE

¿Qué es la extradición y cómo funciona?

La extradición es un mecanismo legal mediante el cual un país entrega a una persona acusada o condenada por delitos a la justicia de otro Estado que reclama su enjuiciamiento o cumplimiento de sentencia. Se sustenta en tratados bilaterales o en acuerdos multilaterales y su activación exige un proceso formal de solicitud y revisión jurídica.

En el contexto de Argentina y Estados Unidos, la extradición se tramitaría a través de un exhorto diplomático enviado por la Justicia argentina una vez que el juez Ramos Padilla acepte la solicitud de Stornelli. Este exhorto debe ser evaluado por las autoridades estadounidenses dentro del marco de sus leyes internas y los compromisos internacionales que rigen la cooperación judicial entre ambos países.

Había sido arrestado por la Policía Aeroportuaria en abril de 2021 y fue extraditado a Estados Unidos. Foto: Redes sociales Foto: Redes sociales

Las etapas del procedimiento de extradición

Solicitud formal : el país requirente (Argentina) presenta una petición fundamentada ante el Estado donde se encuentra la persona reclamada, es decir, Estados Unidos.

Revisión judicial : las autoridades del país requerido analizan si se cumplen los requisitos formales y legales (existencia de delito en ambos países, prueba suficiente, principios de no extradición por motivos políticos, etcétera).

Decisión ejecutiva: luego de la revisión judicial, la decisión final suele corresponder al Poder Ejecutivo del país requerido, que autoriza o rechaza la entrega según sus normas y tratados aplicables.

Este proceso puede demorar semanas o meses y en algunos casos puede incluir recursos legales adicionales por parte de la defensa del individuo reclamado.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: REUTERS

Contexto de la causa argentina contra Maduro

La investigación en Argentina se basa en una causa abierta en tribunales federales que investiga “ataques sistemáticos y generalizados a la población civil venezolana” desde 2014 incluyendo delitos de crímenes de lesa humanidad, tortura y genocidio con la aplicación del principio de jurisdicción universal. Esa doctrina permite a la Justicia argentina actuar incluso si los hechos ocurrieron en otro país, como Venezuela.

En el último tiempo, la Cámara Federal porteña confirmó la competencia de la Justicia argentina para investigar estos hechos y ordenó la captura internacional de Maduro, Diosdado Cabello y otros funcionarios para que rindan declaración indagatoria en el país. La detención del exdictador en Estados Unidos abrió una ventana jurídica que los fiscales y querellantes buscan aprovechar para avanzar con la extradición y la posible indagatoria en Argentina.

Nicolás Maduro se sometió a su primera comparecencia ante un juez estadounidense. Foto: REUTERS

Relevancia y desafíos de una extradición internacional

La extradición de un exjefe de Estado como Maduro es inusual y compleja desde el punto de vista legal y diplomático. Aunque existe un pedido formal de la Justicia argentina, su ejecución dependerá de la respuesta de Estados Unidos, del análisis de los tribunales norteamericanos sobre la petición y de eventuales acuerdos existentes entre ambas naciones en materia de cooperación judicial.

A diferencia de otros procesos internos, este caso combina aspectos de derecho penal internacional, derecho bilateral de extradición y política exterior, lo que puede influir en la rapidez y viabilidad de la entrega. Además, factores como acuerdos existentes, prioridades de las autoridades estadounidenses o interpretaciones sobre el carácter político o judicial de los cargos pueden influir en la decisión final.

Jurisdicción universal: otra clave del caso

El pedido argentino encuadra delitos de lesa humanidad dentro del principio de jurisdicción universal, que habilita a los tribunales de un país a investigar violaciones graves a los derechos humanos más allá de las fronteras donde ocurrieron. Este principio fue reconocido por la Cámara Federal Argentina al ratificar que puede investigar delitos cometidos en Venezuela, lo que sustenta la base jurídica del pedido de extradición.

Donald Trump durante el operativo de detención de Nicolás Maduro en Venezuela. Foto: via REUTERS

Extradición de Maduro a Argentina: la perspectiva internacional y su posible impacto

Si la extradición de Maduro fuera aceptada y ejecutada, se trataría de un caso excepcional en la historia internacional con implicaciones para la justicia transnacional y la lucha contra la impunidad en crímenes de lesa humanidad. Además, podría reforzar la posición de Argentina como actor comprometido con la justicia universal y la persecución de delitos graves contra la humanidad.

Sin embargo, cualquier avance dependerá de las decisiones judiciales y diplomáticas tanto en Estados Unidos como en Argentina, así como de la cooperación entre ambos países para ejecutar un proceso que combina aspectos jurídicos complejos y sensibilidad política internacional.