Vigilia por presos políticos en Venezuela. Foto: REUTERS

El lunes se conoció la noticia de la liberación de Yaacov Harari, un argentino-israelí que estaba preso en Venezuela. La noticia fue brindada por el Foro Penal y generó sorpresa, ya que había expectativa por la liberación de otros dos argentinos: Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

El argentino recuperó la libertad en medio de una controversia. El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela indicó que se liberaron 116 presos políticos. Sin embargo, la ONG citada previamente confirmó únicamente 50, entre los que aparece Harari.

Yacoov Harari, preso político argentino liberado en Venezuela. Foto: La Patilla

Quién es Yaacov Harari, el argentino-israelí liberado en Venezuela

El hombre tiene 72 años y se encontraba en Rodeo I, el internado judicial que está ubicado en el estado de Miranda. Su arresto se registró el 13 de octubre de 2024, por lo que estuvo más de un año tras las rejas.

Cabe mencionar que se trata de la misma cárcel en la que se encontrarían Nahuel Gallo y Germán Giuliani, los otros dos presos políticos de Argentina en Venezuela.

Había poca información de Yaacov Harari hasta este lunes, donde se conoció que pasó más de 450 días en cautiverio. La acusación que pesó sobre él era la de “actividades desestabilizadoras”.

Yacoov Harari había ingresado a territorio venezolano desde Colombia por uno de los puentes, tenía sus documentos en regla y lo arrestaron. Su liberación se produjo luego de la caída de Nicolás Maduro, en un contexto marcado por anuncios oficiales que, hasta el momento, generan cautela entre organismos de derechos humanos.

Elisa Trotta, activista venezolana en Argentina, escribió en sus redes sociales: “Saludamos la excarcelación del rehén argentino-israelí Yacoov Harari tras más de 450 días secuestrado por la tiranía chavista”.

El mensaje de Elisa Trotta tras la liberación de Yacoov Harari. Foto: X

“Al igual que él, exigimos que también sean liberados el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani, además de los más de 900 presos políticos venezolanos que siguen en cautiverio, encerrados en los centros de detención y tortura en Venezuela”, completó.

Cuántos presos políticos hay en Venezuela

Hasta el pasado fin de semana, el Foro Penal solo había confirmado la excarcelación de diecisiete presos políticos en Venezuela, mientras que al menos 803 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas, conforme a los reportes de la misma organización.

En ese sentido, de acuerdo a un comunicado del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario del régimen, señalaron que en los últimos días liberaron 116 presos políticos en línea con las medidas que anunciaron tras la captura de Nicolás Maduro.

El ministerio aseguró que el proceso de revisión de los casos de los detenidos se mantiene de manera permanente, en estricto apego a la legislación nacional, y reiteró el compromiso estatal con la justicia, el diálogo y la paz. Según el reporte del despacho, unas 187 excarcelaciones de presos políticos se realizaron durante el pasado mes de diciembre de 2025.