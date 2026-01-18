El ejército más poderoso del mundo presentó su tanque de guerra más potente:

M1A2 SEP v3 Abrams, el tanque de guerra más poderoso del mundo. Foto: Wikipedia.

Los tanques de guerra son cruciales para los ejércitos porque combinan potencia de fuego, movilidad y protección, permitiendo atacar, defender y maniobrar en el campo de batalla, rompiendo líneas enemigas, apoyando a la infantería y capturando terreno. Estados Unidos, la mayor potencia militar del planeta, sabe bien que se trata de un arma ofensiva versátil que se adapta a conflictos modernos y por eso presentó el vehículo blindado autopropulsado más poderoso del mundo.

Se trata del M1A2 SEP v3 Abrams, el tanque de guerra más poderoso actualmente en servicio, que se convirtió en una pieza clave de la estrategia de disuasión global que mantiene el ejército norteamericano.

Diseñado para enfrentar escenarios de guerra convencional de alta intensidad, pero también conflictos híbridos y urbanos, el Abrams SEP v3 combina potencia de fuego, protección avanzada, conectividad digital y capacidad de supervivencia.

Cómo es y cuáles son las características del M1A2 SEP v3 Abrams de Estados Unidos

El M1A2 SEP v3 es la versión más avanzada del tanque Abrams y forma parte del programa System Enhancement Package, destinado a modernizar y extender la vida útil de la flota blindada estadounidense. Esta variante incorpora mejoras sustanciales en blindaje, sensores, sistemas electrónicos y eficiencia operativa.

Uno de los aspectos más preponderantes del Abrams SEP v3 es que mantiene el cañón M256 de 120 milímetros, uno de los más letales del mundo, capaz de disparar munición cinética y explosiva de última generación. Gracias a sus sistemas de control de tiro avanzados, puede atacar objetivos con gran precisión tanto en movimiento como en condiciones climáticas adversas. Además, integra munición programable que permite enfrentar blancos protegidos, infantería y vehículos enemigos con mayor eficacia, reforzando su dominio en el campo de batalla.

El cañón M256 es una pieza fundamental del M1A2 SEP v3. Foto: Wikipedia.

Otro de sus puntos fuertes es su nivel de protección. El tanque cuenta con blindaje compuesto de nueva generación, optimizado para resistir impactos de misiles antitanque, proyectiles cinéticos y explosiones de minas. Está preparado para incorporar sistemas de protección activa, capaces de interceptar amenazas antes del impacto, y ofrece mejoras internas que aumentan la supervivencia de la tripulación ante ataques directos. Esta combinación lo convierte en uno de los blindados más seguros jamás desarrollados.

Por si fuera poco, a pesar de su peso, el tanque conserva una elevada movilidad gracias a su motor de turbina de gas, que le permite alcanzar velocidades cercanas a los 67 kilómetros por hora y desplazarse con solvencia en terrenos complejos.