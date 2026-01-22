La bandera de Australia, a media asta. Foto: REUTERS

En la localidad de Lake Cargelligo, Australia, a unos 600 kilómetros al oeste de Sídney, tuvo lugar un tiroteo que tuvo el triste saldo de tres personas muertas -dos mujeres y un hombre- y una herida. El atacante está prófugo.

Este fatídico episodio se produjo después de que el Parlamento australiano aprobara el martes una ley para endurecer la tenencia de armas tras el atentado en la playa de Bondi en Sídney del pasado diciembre que dejó 16 muertos, incluido uno de los asaltantes.

Un nuevo tiroteo en Australia. Foto: Reuters.

“Se insta a la población a evitar la zona y a los residentes locales a permanecer en sus casas”, apunta en un comunicado la Policía del estado de Nueva Gales del Sur, que se encargó de establecer “una escena del crimen y ha iniciado una investigación sobre las circunstancias del incidente”.

La policía conocía la identidad de un sospechoso, pero no había revelado su nombre ni sabía su relación con las víctimas, todas residentes de Lake Cargelligo. “Se cree que el delincuente huyó en un vehículo”, dijo el comisionado asistente de la Policía de Nueva Gales del Sur, Andy Holland, quien también comunicó que “el delincuente está en movimiento, por lo tanto (...) estamos pidiendo a las personas en esas áreas que permanezcan dentro de sus instalaciones por su propia seguridad”.

Un tiroteo que llega poco más de un mes después de un atentado que paralizó a Australia

El 14 de diciembre dos hombres, padre e hijo, dispararon contra las personas que acudieron a un evento organizado en Bondi por la comunidad judía, en un atentado vinculado por las autoridades con la ideología del Estado Islámico.

Las autoridades identificaron a los asaltantes como Naveed Akram, de 24 años, quien está preso y acusado de 15 cargos de asesinato y uno de terrorismo, y su padre, Sajid Akram, abatido por la Policía y que tenía licencia para poseer varias armas de fuego.

En Australia hay más de 4,1 millones de armas de fuego, incluidas más de 1,1 millones en Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney.