El príncipe Harry de Gran Bretaña reacciona al salir del Tribunal Superior, durante la primera semana de un juicio de nueve semanas contra Associated Newspapers, editor del Daily Mail. Foto: REUTERS

El príncipe Harry regresó a Londres sin ningún contacto público con la familia real. Su llegada coincidió con su testimonio ante el Tribunal Superior en el juicio contra Associated Newspapers Limited (ANL), la editorial del Daily Mail.

La expectación mediática y emocional fue total: el duque de Sussex volvió a exponer cómo la prensa británica marcó profundamente su vida y la de su esposa, Meghan Markle.

La presión sobre Meghan y su impacto en Harry

Con un tono firme pero afectado, Harry aseguró que los medios habían hecho de la vida de Meghan “un auténtico infierno” y que esta presión lo condujo a una “paranoia extrema”. Testigos relataron que debió contener las lágrimas mientras narraba años de hostigamiento.

El príncipe explicó que no pudo actuar antes debido a “la institución en la que se encontraba”, refiriéndose a la familia real y las limitaciones de su rol. Ahora, libre de esas restricciones, se sumó a la lista de denunciantes que incluye a Elton John y David Furnish, así como a Elizabeth Hurley, buscando justicia y exponiendo prácticas abusivas de la prensa.

Boceto judicial del príncipe Harry de Reino Unido. Foto: REUTERS

La frase que impactó en el Tribunal

Durante su declaración, Harry negó categóricamente los vínculos con periodistas señalados y afirmó con contundencia:

“ “Ha sido una persecución interminable, una campaña, una obsesión por vigilar cada aspecto de mi vida para adelantarse a sus competidores y llevarme a una paranoia extrema, aislarme y, probablemente, empujarme al consumo de drogas y alcohol para vender más periódicos” Príncipe Harry frente al Tribunal Superior.



La demanda se centra en 14 artículos publicados entre 2001 y 2013, que causaron “gran angustia” y carecían de “interés público legítimo”. Harry admitió haber tenido “una relación incómoda” con los medios y que durante años sintió que “no había alternativa” debido a su posición en la Casa Real.

Prácticas ilegales y “blagging”

Los demandantes denuncian que ANL habría recuperado información mediante investigadores privados que interceptaban buzones de voz, realizaban escuchas y obtenían registros privados a través de engaños, un método conocido como blagging. La editorial, por su parte, sostiene que toda la información provino de fuentes legítimas.

El Daily Mail es un periódico británico, de tamaño tabloide y de tendencia conservadora.​ Es el segundo periódico más leído en el Reino Unido con una tirada de casi un millón y medio de ejemplares. Foto: Daily Mail.

Este viaje sitúa nuevamente a Harry en el centro mediático, lejos de la vida que construyó en Estados Unidos con Meghan y sus hijos. Según sus propias palabras, el juicio contra ANL es “una experiencia traumática recurrente” y una “repetición del pasado”.

“Nunca he creído que mi vida esté abierta a ser comercializada por estas personas. La afirmación de que no tengo ningún derecho a la privacidad es repugnante”.

El tercer juicio y su camino judicial

Este es el tercer y último caso legal iniciado por Harry desde que dejó la familia real. En 2023, declaró contra Mirror Group Newspapers (MGN), logrando una compensación de 140.600 libras (188.000 dólares) por hackeo telefónico.

El Príncipe Harry, duque de Sussex, acudió al Tribunal Superior de Londres. Fuente: Reuters.

En 2025, llegó a un acuerdo con Rupert Murdoch, con disculpas por espionaje y uso indebido de información privada. Según documentos legales, las intrusiones de los tabloides lo volvieron “extremadamente paranoico” y lo aislaron, dejando huellas profundas que aún busca superar.