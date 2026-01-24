El abogado secuestrado en Venezuela grabó un desesperado video. Foto: Canal 26

Germán Darío Giuliani es uno de los argentinos secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela al igual que Nahuel Gallo. El abogado grabó un video que salió a la luz en el que expuso que está incomunicado desde hace una semana, dijo que no es terrorista “ni tampoco hablo de temas de política ni nada que se le asemeje” y dejó un crudo mensaje: “Hago este video porque temo por mi vida”.

“Soy argentino, padre de familia, tengo tres hijos. Virginia, te estoy hablando a vos. Yo no sé si... Espero volverlos a ver. Me siento que estoy acá encerrado en un lugar en Venezuela. Hace ya más de una semana que estoy incomunicado, no me han dicho nada”, expresó en primera instancia dirigiéndose a su esposa.

El abogado argentino fue detenido en mayo de 2025 por las fuerzas de seguridad chavista por supuestos cargos de narcotráfico y terrorismo.

"No soy terrorista ni tampoco hablo de temas de política ni nada que se le asemeje. Hago este video porque temo por mi vida, temo que no salga de esta. Quiero dejar un mensaje: soy de Argentina y me encuentro en Venezuela. Y ningún ciudadano del mundo se merece que le pase lo que me está pasando a mí“, señaló en lo fue fue un crudo testimonio.

Noticia en desarrollo.