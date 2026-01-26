Yaacob Harary, preso político argentino-israelí liberado por Venezuela. Foto: Redes sociales

El lunes 12 de enero, Venezuela liberó -entre otros- al preso político argentino-israelí Yaacob Harary, quien había sido arrestado el 13 de octubre de 2024 acusado de terrorismo. La noticia fue brindada por el Foro Penal y generó sorpresa, ya que había expectativa por la liberación de otros dos argentinos: Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

En diálogo con Clarín, Harary rompió el silencio días después de su liberación y afirmó que sufrió “maltrato psíquico y el físico” durante sus más de 400 días encarcelado.

“Dormíamos en una cama de cemento, con una colchoneta de 4 centímetros, sin sábana. Al principio teníamos, pero uno de los yemenitas se colgó tratando de suicidarse y nos sacaron las sábanas. Estábamos en una pieza de 1,60 por casi 4 metros, con unas ventanas de rejas por los dos lados. Un lado daba al pasillo interno y el otro lado, al patio. Había una enorme cantidad de mosquitos, moscas, cucarachas voladoras”, relató en diálogo con el periodista Pedro Gianello.

“El baño es un agujero en el piso y uno se baña arriba de eso. No hay agua corriente, ni luz. Solamente hay agua cuando ellos abren la llave de paso, unos 40 minutos por día. El agua es fría, de pozo y con eso te tenés que bañar. La cama está pegada a ese baño. Uno duerme, come y está todo el día sentado ahí. No hay donde lavarse las manos para comer”, añadió desde Israel.

Los detalles de la vida de Nahuel Gallo en Venezuela

Harary estuvo encerrado en la prisión El Rodeo I, donde compartió calabozo algunos días con el gendarme argentino Nahuel Gallo.

“A Nahuel Gallo lo cambiaron del pabellón B a la C, donde yo estaba. Lo metieron conmigo en la celda. Estuvo una semana. Estaba muy impaciente, no podía dormir”, comenzó relatando.

El gendarme argentino secuestrado en Venezuela, Nahuel Gallo. Foto: NA.

Y añadió: “Le dije: ‘Mira, a mí me dan pastillas para dormir, pero yo no las necesito. Yo veo la cama y ya me duermo solo en camino’. Y me pidió si se las podía dar. Durante toda esa semana le di una pastilla para dormir, melatonina. Un día, sin previo aviso como siempre, lo sacaron y lo pusieron en la celda de enfrente, cruzado”.

“Hablé con él muchas veces, estando juntos y estando enfrente. Salía más que nada a correr. Cuando nos permitían salir al patio grande, que era o viernes o sábado, él corría. Lo único que le interesaba era mantener el cuerpo y correr. Me comentó sobre su señora, su hijo, que venía para pasar las navidades y llevarse al hijo y a la señora”, sumó.

Quién es Yaacob Harary, el argentino-israelí liberado en Venezuela

El hombre tiene 72 años y se encontraba en Rodeo I, el internado judicial que está ubicado en el estado de Miranda. Su arresto se registró el 13 de octubre de 2024, por lo que estuvo más de un año tras las rejas.

Cabe mencionar que se trata de la misma cárcel en la que se encontrarían Nahuel Gallo y Germán Giuliani, los otros dos presos políticos de Argentina en Venezuela.

Había ingresado a territorio venezolano desde Colombia por uno de los puentes, tenía sus documentos en regla y lo arrestaron. Su liberación se produjo luego de la caída de Nicolás Maduro, en un contexto marcado por anuncios oficiales