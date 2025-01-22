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Las playas de Florida se tiñen de blanco: las impresionantes imágenes de la inusual nevada en plena ola de frío

Se trata de más del doble del récord de nieve anterior de Florida, también en Milton, que en 1954 alcanzó más de 10 centímetros.

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Nieve en Florida. Foto EFE
Nieve en Florida. Foto EFE
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Florida rompió su récord de nieve tras la histórica tormenta invernal del martes con cerca de 25 centímetros (9,8 pulgadas) en Milton, en el noroeste del estado.

“Milton, Florida, no solo rompe récords, los destroza”, expresó este miércoles el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en la red social X.

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Las impresionantes imágenes que dejaron las inusuales nevadas en Florida. Video X @david_ordaz

Señaló que se trata de más del doble del récord de nieve anterior de Florida, también en Milton, que en 1954 alcanzó más de 10 centímetros (4 pulgadas).

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Los equipos quitanieves del Departamento de Transporte de Florida (FDOT, en inglés) informaron que están trabajando lo más rápido posible para limpiar el sistema de carreteras del estado en las áreas más afectadas del noroeste de Florida y solicitaron la ayuda del público manteniendo la paciencia ante la inusual situación.

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Las playas cubiertas de nieve a lo largo de la Costa del Golfo de México, desde Texas a Florida. Foto X @maiklaguna
Las playas cubiertas de nieve a lo largo de la Costa del Golfo de México, desde Texas a Florida. Foto X @maiklaguna

Las playas cubiertas de nieve a lo largo de la Costa del Golfo de México, desde Texas a Florida. Foto X @maiklaguna

En Tallahassee, la capital de Florida, las autoridades emitieron una advertencia de tormenta invernal hasta las 10:00 hora local (15:00 GMT) del miércoles, con acumulaciones de nieve y aguanieve que generaron condiciones peligrosas en las carreteras.

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Otras áreas, como Pensacola, en el oeste de Florida, registró también una cantidad de nieve sin precedentes el martes, lo que provocó el cierre de escuelas, carreteras y negocios en los condados de Escambia y Santa Rosa.

Nieve en Florida. Foto EFE
Nieve en Florida. Foto EFE

Nieve en Florida. Foto EFE

Nevadas significativas en regiones insólitas

Se trata de una inusual tormenta invernal que afectó al sur de Estados Unidos, llevando nevadas significativas a regiones poco acostumbradas a tales condiciones climáticas, como Luisiana y el norte de Florida, y manteniendo un “frío intenso” en el noreste del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) emitió advertencias de tormenta invernal para áreas del sureste, incluyendo partes de Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida.

Playas cubiertas de nieve en Florida. Video X @enriquesantos

En Nueva Orleans, Luisiana, se registraron acumulaciones de nieve de aproximadamente 10 centímetros, una cantidad inusualmente alta para la región.

Las autoridades instaron a los residentes a tomar precauciones para protegerse del frío extremo y evitar la exposición prolongada al aire libre. A su vez, aconsejan a los residentes limitar los viajes no esenciales y prepararse para posibles interrupciones en el suministro eléctrico debido al peso de la nieve en las líneas eléctricas.

Estados UnidosFlorida (EEUU)Nieve
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