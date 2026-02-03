Elon Musk Foto: Reuters

Elon Musk atacó, a través de las redes sociales, a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, usando una práctica sexual escatológica para referirse a él y calificándolo de “tirano” en respuesta a la decisión de Madrid de investigar a Grok, el proyecto de inteligencia artificial de X.

“Dirty Sánchez es un tirano y un traidor al pueblo español”, escribió el magnate en una publicación en X, citando un video en donde el mandatario anuncia una serie de acciones para regular a las tecnológicas.

El motivo del enojo del magnate

Los insultos de Musk llegan el mismo día en que Sánchez anunció que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales y que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus redes.

Entre las medidas anunciadas, Sánchez señaló que los directivos de las tecnológicas serán legalmente responsables de las infracciones que se comentan en las plataformas digitales de las que son responsables.

Pedro Sánchez. Foto: REUTERS

Además, se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal, y se estudiará junto a la Fiscalía las vías para investigar las posibles infracciones legales de herramientas como Grok, TikTok o Instagram.

Sánchez anunció igualmente la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer lo que ha denominado “una huella de odio y polarización”.