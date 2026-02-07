El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchi fue tajante al afirimar que no aceptará un "acuerdo cero" de enriquecimiento de uranio. Foto: REUTERS. Foto: REUTERS

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchi, manifestó este sábado que su país estaría listo para llegar a un acuerdo nuclear “tranquilizador” con Estados Unidos y solicitó que se dé una nueva ronda de contactos “pronto”. De todos modos, advirtió que su nación no aceptará la demanda de Washington de “enriquecimiento cero” de uranio.

Esto último lo defendió diciendo que se trata de una actividad que es “un derecho inalienable” para Irán.

Abás Araqchi, ministro de Exteriores de Irán. Foto: REUTERS/Tatyana Makeyeva.

“Estamos listos para alcanzar un acuerdo tranquilizador sobre el enriquecimiento” de uranio, que es “nuestro derecho inalienable y debe continuar”, detalló Araqchi.

“El uranio enriquecido no saldrá de Irán”

En otro apartado de sus menciones Araqchi ratificó que “el enriquecimiento al cero por ciento está fuera del alcance de las negociaciones. El nivel de enriquecimiento depende de nuestras necesidades, y el uranio enriquecido no saldrá de Irán”.

Enriquecimiento de uranio en una central nuclear de Irán. Foto: Archivo Reuters/Caren Firouz.

Estas palabras resonaron fuerte cuando las pronunció durante una entrevista con la cadena Al Jazeera en Doha (Qatar), un día después de que se retomaran las negociaciones nucleares con EE.UU. en Mascate, Omán.

Amenaza de Irán a EE.UU.

Mientras Araqchi afirmó que tiene que ser “pronto” otra ronda de negociaciones con EE.UU., sostuvo al mismo tiempo que atacarán “sus bases en la región” si Washington decidiera golpear territorio iraní con el gran despliegue militar que la Casa Blanca dispuso en las regiones aledañas a la nación persa.

En ese sentido, Araqchi ratificó que la industria misilística de Irán “nunca será negociable”. “El régimen israelí actúa con impunidad, violando fronteras, asesinando a autoridades y ampliando su influencia en distintos frentes, mientras a otros países se les exige desarmarse o reducir sus capacidades defensivas”, justificó.

El portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln en las cercanías a territorio iraní. Foto: Reuters

Cabe recordar que solo horas antes de estas declaraciones, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “muy buenas” las conversaciones de este viernes con Irán y sentenció que un acuerdo que cubra solo el programa nuclear iraní “sería aceptable”.