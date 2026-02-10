Un país de Sudamérica ocupa uno de los primeros lugares en el ranking de corrupción:

Caracas, Venezuela. Foto: Unsplash.

Se dio a conocer un nuevo ranking sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en 2025, en donde dos países de Latinoamérica aparecen en el top cinco: Venezuela (3°) y Nicaragua (5°).

El peor posicionado según este ranking es Sudán del Sur, que se ubica primero (de peor a mejor), seguido de Somalia -otro país africano-, que está segundo. Tercera aparece Venezuela, cuarta está Siria y en quinto lugar, Nicaragua.

El ranking analizó la gestión de Maduro antes de que fuese capturado por EE.UU.

En total son 182 los países analizados en este ranking, siendo Dinamarca y Finlandia los que mejor se posicionan, con el primer y segundo puesto (de mejor a peor), respectivamente.

Este índice mide los “niveles percibidos de corrupción” en el sector público de cada nación y les da un puntaje en una escala del 0 (mucha corrupción) al 100 (nada de corrupción), basándose en “13 fuentes de datos independientes”.

En ese sentido, los países latinoamericanos alcanzaron una puntuación media de 42 sobre 100.

“Años de inacción gubernamental han erosionado la democracia y permitido el crecimiento del crimen organizado transnacional, perjudicando directamente a la las personas, al socavar los derechos humanos, los servicios públicos y la seguridad”, sostienen desde la ONG encargada del ranking en referencia a los países latinoamericanos.

Uruguay, el mejor; ¿y Argentina?

La contracara en Latinoamérica la representa Uruguay, con 73 puntos, siendo el país de esta región mejor ubicado. Entretanto, Argentina cayó cinco puestos respecto al año anterior, ubicándose en el lugar 104 con 36 puntos.

Uruguay es el país mejor posicionado en la región. Foto: Unsplash.

También Chile tiene una buena calificación, con 63 puntos, mientras que Costa Rica sumó 56.

Los países con mejores desempeños

Dinamarca: puntuación 89. Lidera por octavo año consecutivo, Finlandia: puntuación 88, Singapur: puntuación 84, Nueva Zelanda: puntuación 81, Luxemburgo / Noruega: puntuación 81.

Dinamarca, el mejor del ranking. Foto: Unsplash.

Respecto de Estados Unidos, apenas registra 64 puntos (uno menos que el año anterior) y alcanzó su puntuación más baja jamás registrada.

Contando la última década de registro, es decir, desde 2015, Estados Unidos retrocedió 12 puntos, cuando había alcanzado los 76.