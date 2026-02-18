El destituido presidente de Perú, José Jerí. Foto: REUTERS

Este miércoles 18 de febrero, Perú elegirá al sucesor del destituido José Jerí, que fue apartado del cargo de la presidencia de la nación este mismo martes.

La decisión la tomó el Congreso nacional peruano, que optó por destituir a Jerí por “inconducta en sus funciones y falta de idoneidad” para ejercer la presidencia, luego de que se le efectuara un juicio político relámpago, entre otras cuestiones, por corrupción.

Jerí - de 39 años- había reemplazado el pasado 10 de octubre a la presidenta Dina Boluarte, quien también había sido destituida en un juicio político exprés en donde se alegó su incapacidad para solucionar una ola de extorsiones y asesinatos a sueldo.

José Jerí, expresidente de Perú. Foto: REUTERS

La votación en la jornada de este miércoles comenzará a las 20.00 h (hora argentina). Cabe destacar que el mandato de José Jerí como presidente interino de Perú debía finalizar el 28 de julio de 2026, coincidiendo con el período constitucional 2021-2026. De todos modos, al nuevo presidente interino nada le garantiza que pueda cumplir con ese lapso de tiempo de mandato hasta julio de este año.

Los cuatro candidatos a ser presidente en Perú

Quedaron habilitados de manera oficial cuatro congresistas de diferentes bancadas para competir a partir de las 18 h (20.00 hora argentina) en la elección a presidente interino de la nación.

Entre los candidatos que participarán en la elección están María Del Carmen Alva (Acción Popular), José Balcázar (Perú Libre), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Edgar Reymundo (Bloque Democrático Popular).

Los cuatro candidatos a la presidencia de Perú. Foto: X/@congresoperu

De estos cuatro, la candidata con más fuerza es María del Carmen Alva, que aparece como la favorita para hacerse con la presidencia interina hasta al menos julio de 2026.

María Del Carmen Alva, de Acción Popular, es la máxima candidata. Foto: X/@martinfiera

El perfil de Alva es como de “estabilidad” para los bloques que destituyeron a Jerí, además de contar con el apoyo de las bancadas mayoritarias de derecha. Un dato no menor y muy importante es que el nuevo presidente interino será elegido por los congresistas peruanos presentes a la hora de la votación, y que para salir victorioso necesita obtener el voto de más de la mitad de ellos. En total son 130 congresistas los que conforman el actual Parlamento de Perú.