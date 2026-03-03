Ataque de Israel contra Teherán, la capital de Irán. Foto: via REUTERS

El Ejército de Israel informó este martes que bombardeó un complejo nuclear “secreto” en el norte de Irán, el cual presuntamente era utilizado por un grupo de científicos para desarrollar un componente de armamento nuclear.

Se trata del complejo “Minzadehei”, ubicado según un mapa del Ejército israelí en los límites de la ciudad de Teherán. El comunicado castrense señala que el lugar “fue utilizado por un grupo de científicos nucleares que operaban para desarrollar un componente clave para armas nucleares”.

Israel atacó una instalación nuclear "secreta" en Irán. Video: X @IDF

Las Fuerzas Armadas israelíes aseguran que rastrearon las actividades del complejo utilizando información de inteligencia y dicen haber eliminado “un componente clave de la capacidad del régimen iraní para desarrollar armas nucleares”.

En tanto, el portavoz castrense Nadav Shoshani advirtió en otro comunicado de que el grupo de científicos trabajaba de forma encubierta en el complejo.

“El régimen (iraní) transfirió parte de estas actividades (nucleares) a guaridas secretas antibombas, asumiendo que no las detectaríamos. Se equivocaron”, dijo Shoshani en una declaración a la prensa internacional.

Mientras que en la llamada guerra de doce días de junio de 2025 Israel anunció en numerosas ocasiones sus ataques a instalaciones nucleares iraníes (como Isfahan, Natanz o Furdu), en los últimos cuatro días estas se encontraban en un segundo plano frente a los ataques contra el liderazgo de la República Islámica o su sistema de misiles balísticos.

Una oficial de las fuerzas armadas aseguró que las capacidades nucleares de Irán siguen siendo un objetivo israelí, pero su rápido desarrollo en materia de misiles balísticos motivó el cambio de prioridades.

Israel lanzó 4.000 bombas en su ofensiva contra Irán

El Ejército israelí llevó a cabo 1.600 incursiones aéreas y lanzó 4.000 bombas en sus cuatro días de ofensiva contra Irán, más que las cuales lanzó en la guerra de los doce días.

Según informó el portavoz militar Nadav Shoshani, las fuerzas armadas israelíes destruyeron 300 plataformas de lanzamiento de misiles iraníes y llevaron a cabo cientos de ataques en Irán y Líbano.

Ataque de EE.UU. e Israel en Irán. Foto: X/@AR_Chaudhary

“Hemos atacado simultáneamente cientos de objetivos y activos estratégicos pertenecientes al eje iraní”, dijo el portavoz, quien también se refirió al ataque este martes de Israel al edificio de la Asamblea de Expertos iraní que debe elegir al sucesor del líder supremo Alí Jameneí en la ciudad de Qom, donde en ese momento no estaban reunidos los 88 clérigos encargados de esta votación.

“La asamblea iba a elegir un líder para Irán, lo cual es clave para su capacidad de dirigir su maquinaria de guerra contra nosotros y llevar a cabo sus operaciones de forma coordinada. Y queremos asegurarnos de que Irán se mantenga desorganizado”, dijo al respecto.