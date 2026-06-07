Los 5 trenes turísticos más espectaculares de España: viajes lentos, paisajes únicos y lujo sobre rieles

Los trenes turísticos más espectaculares de España. Foto: Wikipedia

Viajar en tren es una de las formas más transformadoras de descubrir un territorio. No se trata únicamente de llegar a destino, sino de recuperar el placer de observar el paisaje desde la ventana, dejar atrás las prisas y dejar que el viaje marque el ritmo. En una época dominada por la velocidad, los trenes turísticos de España ofrecen exactamente lo contrario: experiencias pausadas, sensoriales y profundamente memorables.

Entre ciudades medievales, costas salvajes, montañas y viñedos, estas rutas ferroviarias convierten el trayecto en parte esencial de la aventura. Algunos combinan gastronomía y lujo; otros, historia y naturaleza. Todos invitan a redescubrir España desde una perspectiva diferente.

1- Transcantábrico: el tren de lujo que recorre el norte de España

El tren Transcantábrico está considerado como el más emblemático de España. Foto: Wikipedia

Considerado el tren turístico más emblemático del país, el Transcantábrico atraviesa durante ocho días algunos de los paisajes más impactantes del norte español. Su itinerario principal conecta Lisboa con Santiago de Compostela, aunque también existe una versión entre Gijón y León.

Los camarotes, decorados con caoba y detalles clásicos, evocan la elegancia de los grandes viajes ferroviarios europeos. Mientras el tren avanza lentamente, las ventanas revelan acantilados del Cantábrico, playas asturianas, valles verdes de Cantabria y montañas del País Vasco.

La gastronomía es otro de sus grandes atractivos. Cada noche, los pasajeros disfrutan de menús inspirados en las cocinas regionales, con mariscos gallegos, quesos asturianos y carnes castellanas como protagonistas.

2- Al Ándalus Expreso: el tren turístico más exclusivo de Andalucía

El Al Ándalus Expreso representa la esencia más elegante y sensorial del sur español. Foto: trenlujoalandalus.com

El Al Ándalus Expreso representa la esencia más elegante y sensorial del sur español. Durante siete días, este tren atraviesa ciudades históricas y paisajes icónicos de Andalucía, pasando por Córdoba, Jaén, Cádiz, Ronda y Granada.

El lujo aparece en forma de suites privadas, salones con biblioteca, bares panorámicos y una propuesta gastronómica que fusiona tradición andaluza con cocina contemporánea.

Las paradas incluyen visitas a la Mezquita de Córdoba, las bodegas de Jerez, los pueblos blancos de Cádiz y, en algunos itinerarios, la majestuosa Alhambra de Granada. La experiencia se completa con la luz dorada del sur, el aroma de los azahares y la tranquilidad de los olivares interminables.

3- Tren de la Ruta del Vino: una experiencia ferroviaria entre viñedos de La Rioja

El Tren de la Ruta del Vino ofrece un recorrido inolvidable por La Rioja, una región vitivinícola. Foto: Esquire

Para los amantes del enoturismo, el Tren de la Ruta del Vino ofrece un recorrido inolvidable por La Rioja, una de las regiones vitivinícolas más importantes de España.

A diferencia de otros trenes turísticos, este servicio propone experiencias diurnas durante cuatro días, permitiendo recorrer distintos pueblos y bodegas históricas. El tren avanza lentamente entre viñedos mientras enólogos y productores comparten la historia y tradición detrás de algunos de los vinos más reconocidos del país.

Cada parada combina degustaciones, gastronomía regional y paisajes rurales que convierten el recorrido en una inmersión completa en la cultura del vino español.

4- Tren de Felipe II: historia, castillos y ciudades medievales de España

El Tren de Felipe II ofrece un viaje de dos días por el corazón histórico de Castilla. Foto: Trenvista

El Tren de Felipe II ofrece un viaje de dos días por el corazón histórico de Castilla, siguiendo antiguas rutas vinculadas a la monarquía española. El recorrido conecta Madrid con Toledo, Segovia y diversos pueblos serranos cargados de patrimonio cultural.

Entre las principales visitas destacan el Alcázar de Segovia y la ciudad medieval de Toledo, suspendida sobre sus acantilados y marcada por siglos de historia.

Los vagones mantienen una estética clásica que acompaña perfectamente la experiencia. Además, historiadores especializados guían las excursiones y revelan relatos poco conocidos sobre monasterios, palacios y personajes históricos que marcaron el pasado español.

5- Tren dels Llacs: el recorrido panorámico más espectacular de Cataluña

El Tren dels Llacs es uno de los trayectos ferroviarios más sorprendentes de España. Foto: Lugares de Aventura

El Tren dels Llacs es uno de los trayectos ferroviarios más sorprendentes de España. Une Lleida con La Pobla de Segur atravesando el espectacular paisaje del Prepirineo catalán.

Durante aproximadamente siete horas, el tren cruza cuatro lagos, 40 túneles y 75 puentes, serpenteando entre montañas, gargantas y espejos de agua.

Más que un simple traslado, el recorrido permite descubrir cómo la geografía y naturaleza moldearon históricamente esta región de Cataluña.