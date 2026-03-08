El candidato Víctor Hugo Moreno fue detenido en Colombia. Foto: Policia Nacional de Colombia

El político colombiano Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara de Representantes por el partido de derecha Centro Democrático, fue detenido en Leticia por intentar sobornar a unos policías para evitar que le incautaran 15 millones de pesos (unos 4.000 dólares) que llevaba en una bolsa antes de las elecciones de este domingo.

“En (el departamento del) Amazonas, Víctor Hugo Moreno Bandeira fue detenido por presuntamente ofrecer dinero a integrantes de la Policía Nacional para evitar la incautación de dinero”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se refirió a la detención en su cuenta de X y dijo que Moreno estaba “en proceso de compra de votos e intento de soborno a policías que realizaron el procedimiento”.

Según el ente acusador, Moreno Bandeira, que aspira este domingo a un escaño en la Cámara, fue detenido en inmediaciones del aeropuerto de Leticia porque, al parecer, está implicado “en el ofrecimiento de dinero para evitar la incautación de 15 millones de pesos en efectivo que transportaba”, por lo que será imputado por el delito de cohecho.

Víctor Hugo Moreno fue expulsado de su partido

Frente a lo ocurrido, el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, decidió en un principio suspender temporalmente la militancia de Moreno. Sin embargo, el partido decidió luego expulsarlo “de manera inmediata de la colectividad”.

“Esta decisión se adopta en coherencia con los principios y valores del partido, y con el compromiso de actuar con firmeza frente a hechos que deben ser esclarecidos por las autoridades competentes”, agregó la información.

El Centro Democrático señaló que su “ahora exmilitante” deberá “responder y entregar las explicaciones correspondientes ante las autoridades, que son las llamadas a adelantar las investigaciones y pronunciarse sobre lo sucedido”.

El candidato Víctor Hugo Moreno fue detenido en Colombia. Foto: X @FerRubio94

Otro candidato detenido en las elecciones colombianas

Por otra parte, las autoridades también detuvieron con una orden judicial al candidato al Senado Freddy Camilo Gómez Castro, del derechista Partido de la U, por supuestamente ser articulador de la red de corrupción que favoreció actividades de contrabando para el colombo-español Diego Marín, alias Papá Pitufo.

“Los elementos materiales probatorios indican que presuntamente mantenía contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Rama Judicial para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando”, agregó la Fiscalía.

Por este caso también fueron detenidos los expolicías José Luis Olaya Caicedo y Édgar Humberto Bacca Sánchez.