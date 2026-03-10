Virus

Un grupo internacional de científicos reconstruyó el genoma del rinovirus de tejidos de una mujer que se infectó hace unos 250 años, la muestra más antigua de un virus del resfrío hallado hasta el momento.

“Es un descubrimiento realmente importante, ya que demuestra la posibilidad de extraer ARN de muestras húmedas recogidas antes de la aparición de la formalina”, destacó un experto independiente, Love Dalén, de la Universidad de Estocolmo, Suecia.

Investigación; científicos. Foto: Freepik

“Muchos virus ARN evolucionan rápidamente, lo que significa que su estudio a lo largo de varios cientos de años proporcionará información sumamente importante sobre la evolución vírica”, concluyó.

Rinovirus: qué se sabe sobre la variante detectada en restos antiguos

Los científicos lograron revelar que el virus hallado en los tejidos de la mujer pertenece a una familia de rinovirus que ya no existe.

Virus; bacterias. Foto: Unsplash.

Al compararlo con los virus actuales, determinaron que este y un tipo moderno (llamado A19) compartieron un antepasado común alrededor del siglo XVII.

Además de la infección vírica, los investigadores descubrieron que la mujer también había sido infectada por bacterias patógenas que atacan los pulmones, lo que probablemente agravó su enfermedad.