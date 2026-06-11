Quién será el árbitro argentino que dirigirá el partido inaugural entre Canadá y Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026

Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez, los tres árbitros argentinos del Mundial 2026. Foto: NA (Damián Dopacio)

El arbitraje argentino volverá a decir presente en la máxima cita del fútbol mundial y lo hará desde el inicio mismo de la competencia. Entre las designaciones arbitrales de la FIFA para los partidos inaugurales del Mundial 2026, hay uno que se destacado sobre el resto: es el del argentino Facundo Tello, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en el encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, correspondiente al debut del Grupo B, programado para este viernes desde las 19:00 en el Toronto Stadium.

La presencia de Tello en uno de los primeros partidos de la Copa del Mundo representa un nuevo reconocimiento internacional para el juez bahiense, que atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. El árbitro argentino compartirá protagonismo con el brasileño Wilton Sampaio, designado para el partido inaugural entre México y Sudáfrica, en el histórico Estadio Azteca por el Grupo A. De esta manera, el arbitraje sudamericano tendrá una participación destacada desde el puntapié inicial del certamen más importante del planeta.

Facundo Tello hará historia para el arbitraje argentino en el Mundial 2026

Para Tello, esta será su segunda experiencia mundialista luego de haber formado parte de la nómina arbitral de Qatar 2022. Desde entonces, acumuló actuaciones de relevancia en competencias organizadas por la FIFA y la CONMEBOL, consolidándose como uno de los jueces con mayor proyección y prestigio de la región. Su designación para un encuentro tan significativo como uno de los partidos inaugurales refleja la confianza que el organismo rector del fútbol mundial deposita en su trabajo.

Por primera vez en la historia, Argentina contará con tres árbitros principales en un Mundial de fútbol. Foto: NA

Además, la edición 2026 quedará marcada como un hito para el arbitraje argentino. Por primera vez en la historia, el país contará con tres árbitros principales en una misma Copa del Mundo: Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez. La presencia de esta terna de jueces confirma el crecimiento y la valoración internacional que logró el arbitraje nacional durante los últimos años.

Brasil también aportará una fuerte representación con Wilton Sampaio, Raphael Claus y Ramon Abatti, completando una destacada delegación sudamericana que buscará estar a la altura de un torneo que promete ser histórico. Mientras las selecciones ultiman detalles para su estreno, los árbitros también se preparan para asumir un papel clave en una Copa del Mundo que ya comenzó a escribir sus primeras páginas.

Las ternas arbitrales de los primeros tres partidos del Mundial 2026

El brasileño Wilton Sampaio dirigió el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica. Foto: Reuters (Hannah McKay)

México vs. Sudáfrica

A: Wilton Sampaio (Brasil)

A1: Bruno Pires (Brasil)

A2: Bruno Boschilia (Brasil)

4to: Juan Gabriel Benitez (Paraguay)

5to: Eduardo Cardozo (Paraguay)

VAR: Nicolás Gallo (Colombia)

AVAR: Juan Lara (Chile)

SVAR: Jerome Brisard (Francia)

Canadá vs. Bosnia

A: Facundo Tello (Argentina)

A1: Juan Pablo Belatti (Argentina)

A2: Gabriel Chade (Argentina)

4to: Khalid Alturais (Arabia Saudita)

5to: Mohammed Alabakry (Arabia Saudita)

VAR: Hernán Mastrángelo (Argentina)

AVAR: Antonio Garcia (Uruguay)

SVAR: Tatiana Guzman (Nicaragua)

Estados Unidos vs. Paraguay