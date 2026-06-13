Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

El acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán está “más cerca que nunca”: Pakistán prevé que se firme en las próximas 24 horas

Lo aseguró el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif. Además, el mandatario agradeció “el compromiso continuo de Estados Unidos y de la República Islámica de Irán durante el proceso de negociación”.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos en Pakistán.
Acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos en Pakistán. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán está “más cerca que nunca”, aseguró el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien prevé que se rubrique en las próximas 24 horas.

“Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Con la probable finalización prevista para las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo de paz inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana”, afirmó el líder paquistaní en su cuenta de X.

Asimismo, el mandatario paquistaní agradeció “el compromiso continuo de Estados Unidos y de la República Islámica de Irán durante el proceso de negociación”, al tiempo que expresó el reconocimiento a los aliados de la región por su respaldo, mostrando su confianza en que este pacto constituirá una paz duradera.

Este inminente avance llega después de que el propio Sharif confirmara que ya se había alcanzado un “texto definitivo y consensuado” entre Washington y Teherán.

Contenido Recomendado

Quién era “Niño Guerrero”, líder del grupo criminal venezolano Tren de Aragua

Quién era “Niño Guerrero”, líder del grupo criminal venezolano Tren de Aragua

Trump anunció la muerte de “Niño Guerrero”, el líder de la banda criminal Tren de Aragua en Venezuela

Trump anunció la muerte de “Niño Guerrero”, el líder de la banda criminal Tren de Aragua en Venezuela

La vía telemática confirmada por Pakistán coincide con lo adelantado por el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, según su versión, el acuerdo cuenta con dos partes, la primera hace referencia a la liberación de activos iraníes bloqueados en el extranjero, al levantamiento del bloqueo tanto estadounidense como iraní de Ormuz y el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano.

Mientras Araqchí reivindicó en la televisión estatal que “Irán es el ganador de la guerra”, el Gobierno de Donald Trump también confirmó que el acuerdo estaba cerca, confía en cumplir sus “objetivos principales”, reabrir el paso de Ormuz y sentar las bases para desmantelar el programa atómico iraní.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchí. Foto: Reuters/Umit Bektas.
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchí. Foto: Reuters/Umit Bektas.

A pesar de la aparente inminencia de la firma, en las últimas horas, la armada iraní informó de un ataque a un buque que trataba de cruzar el estrecho de Ormuz “sin permiso”, mientras que Estados Unidos denunció el lanzamiento de drones por parte de Teherán en este estratégico paso por el que transitaba el 20 % del petróleo mundial antes del conflicto.

Qué dice el texto original: los objetivos centrales del acuerdo de paz entre Irán y EEUU

  • Desmantelamiento nuclear: las agencias de seguridad de Teherán aceptaron la desarticulación completa de sus programas de desarrollo de armamento atómico.
  • Apertura de vías marítimas: las fuerzas navales liberarán de manera definitiva la circulación de buques petroleros a través del estratégico estrecho de Ormuz.
  • Alcance geográfico: la contención de los conflictos militares involucrará de forma simultánea a las soberanías de Irán, el Líbano, Israel y las naciones de la costa del Golfo.
  • Freno a las milicias: el entendimiento buscará neutralizar las escaladas bélicas de grupos armados como la organización proiraní Hezbolá.
Estados UnidosIránPakistán
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. El corredor fluvial más estratégico de Sudamérica:cuál es la hidrovía que conecta 5 países y está en la mira de China y EE.UU.

    El corredor fluvial más estratégico de Sudamérica: cuál es la hidrovía que conecta 5 países y está en la mira de China y EE.UU.

  2. Quién era “Niño Guerrero”, líder del grupo criminal venezolano Tren de Aragua

    Quién era “Niño Guerrero”, líder del grupo criminal venezolano Tren de Aragua

  3. Puente de la Bioceánica:la unión de los extremos de Paraguay y Brasil ya tiene fecha y marcará un hito para Sudamérica

    Puente de la Bioceánica: la unión de los extremos de Paraguay y Brasil ya tiene fecha y marcará un hito para Sudamérica

  4. El único país de Sudamérica que no tiene trenes:es vecino de Argentina y se conectan mediante un llamativo cruce fronterizo

    El único país de Sudamérica que no tiene trenes: es vecino de Argentina y se conectan mediante un llamativo cruce fronterizo

  5. Irán y Estados Unidos negocian un acuerdo para frenar la guerra:qué incluye el borrador y qué dice Netanyahu

    Irán y Estados Unidos negocian un acuerdo para frenar la guerra: qué incluye el borrador y qué dice Netanyahu
Lo último
También podría interesarte
Política

Máximo Kirchner:“Es necesario construir justicia fiscal para que haya equilibrio social”

Máximo Kirchner: “Es necesario construir justicia fiscal para que haya equilibrio social”

Semanas importantes para el Gobierno:cuándo es la fecha que quiere sesionar en el Congreso para tratar dos proyectos clave

Qué es el salario dinámico y cómo se aplicará según la Reforma laboral del Gobierno

Reforma laboral 2026:el nuevo convenio internacional para repartidores y choferes de aplicaciones que desafía la ley del Gobierno

Economía

Aguinaldo de junio 2026 en las provincias:¿cuándo cobran los empleados públicos?

Aguinaldo de junio 2026 en las provincias: ¿cuándo cobran los empleados públicos?

Cómo será la renovación del histórico shopping Los Gallegos de Mar del Plata tras su venta

Pequeños cambios que impactan en el bolsillo:tener una casa energéticamente eficiente provoca un ahorro considerable en las tarifas de luz y gas

Escapadas de fin de semana largo:descuentos y promociones para viajar en la antesala de las vacaciones de invierno 2026

Internacionales

El acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán está “más cerca que nunca”:Pakistán prevé que se firme en las próximas 24 horas

El acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán está “más cerca que nunca”: Pakistán prevé que se firme en las próximas 24 horas

Quién era “Niño Guerrero”, líder del grupo criminal venezolano Tren de Aragua

Trump anunció la muerte de “Niño Guerrero”, el líder de la banda criminal Tren de Aragua en Venezuela

Acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos:qué dice el texto definitivo del pacto histórico que podría firmarse este fin de semana