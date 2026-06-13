Irán desmiente a Pakistán y descarta firmar el acuerdo de paz con Estados Unidos el domingo

Continuarían las hostilidades en Medio Oriente. Foto: REUTERS

Irán descartó este sábado que la firma de un acuerdo de paz con Estados Unidos vaya a concretarse el domingo, pese a las versiones difundidas por Pakistán que apuntaban a una inminente rúbrica en las próximas 24 horas. La aclaración de Teherán introdujo una cuota de incertidumbre en un proceso diplomático que, según ambas partes y los mediadores regionales, se encuentra en su etapa más avanzada.

La desmentida fue realizada por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail Bagaei, quien aseguró a la agencia estatal Irna que todavía no existe una fecha definitiva para la firma del memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra y reducir las tensiones en Oriente Medio.

“Tenemos que esperar para conocer la fecha exacta de la firma. No será mañana”, afirmó Bagaei, en referencia al domingo. No obstante, el funcionario dejó abierta la posibilidad de que el acuerdo pueda concretarse durante los próximos días, una vez concluidos los últimos detalles técnicos y políticos.

El Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei. Foto: X/@Osint613

Pakistán había afirmado la inminencia de la firma del entendimiento entre Irán y EEUU

Las declaraciones contrastan con el optimismo expresado horas antes por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuyo país actúa como mediador entre Washington y Teherán. A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario aseguró que las negociaciones están “más cerca que nunca” de alcanzar un desenlace positivo.

“Con la probable finalización prevista para las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana”, sostuvo Sharif. Además, manifestó su confianza en que el entendimiento permita establecer “las bases para una paz duradera” en una de las regiones más inestables del planeta.

El líder pakistaní también destacó el compromiso demostrado por ambas partes durante el proceso de negociación y agradeció el respaldo de los países aliados que colaboraron para acercar posiciones tras meses de conflicto y tensiones militares.

¿Qué enfatiza Irán en el documento del entendimiento?

Según había adelantado previamente el canciller iraní, Abás Araqchí, el texto consensuado contempla varios puntos clave. Entre ellos figuran la liberación de activos iraníes congelados en el extranjero, el levantamiento de restricciones relacionadas con el estratégico estrecho de Ormuz y el cese de las hostilidades en distintos frentes de la región, incluido el Líbano.

Araqchí aseguró además que Irán considera haber salido fortalecido del conflicto y calificó el entendimiento como una muestra de que la República Islámica logró imponer parte de sus condiciones en la mesa de negociación.

Continúan las dificultades en el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Por su parte, la administración del presidente Donald Trump también confirmó que el acuerdo se encuentra en una fase decisiva. Washington busca garantizar la reapertura plena de las rutas marítimas en el Golfo Pérsico, especialmente en el estrecho de Ormuz, y avanzar en compromisos que limiten o desmantelen aspectos sensibles del programa nuclear iraní.

Sin embargo, la situación sobre el terreno continúa siendo frágil. En las últimas horas, la armada iraní informó sobre la interceptación de un buque que intentó cruzar el estrecho de Ormuz sin autorización, mientras que Estados Unidos denunció nuevos lanzamientos de drones iraníes en la zona.

Estos incidentes reflejan que, aunque las negociaciones avanzan y un acuerdo parece cada vez más cercano, la tensión militar persiste en un corredor estratégico por donde antes del conflicto circulaba cerca del 20% del petróleo comercializado a nivel mundial. La expectativa ahora se centra en si las diferencias de calendario podrán resolverse y permitir la firma de un pacto que ambas partes consideran histórico.