Benjamín Netanyahu respondió con un irónico video tras los rumores virales sobre su muerte:

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: NA

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, publicó un video con tono irónico en sus redes sociales para desmentir los rumores virales que afirmaban que había muerto o que había sido reemplazado por una versión generada con inteligencia artificial (IA).

En la grabación, el mandatario aparece sentado en un café, relajado y tomando una bebida, mientras se burla de las versiones que circulaban en internet.

El video irónico de Benjamín Netanyahu para desmentir su muerte. Créditos: X @netanyahu

El video fue difundido luego de que se multiplicaran en redes sociales especulaciones sobre su estado, alimentadas por un clip de una comparecencia pública en el que, debido a un efecto visual o de perspectiva, parecía tener seis dedos en una mano.

Ese detalle llevó a algunos usuarios a afirmar que el video estaba manipulado con inteligencia artificial e incluso a difundir teorías conspirativas sobre una supuesta muerte del líder israelí.

Ante la viralización de esas versiones, Netanyahu respondió con humor: en el video muestra claramente ambas manos y lanza un comentario irónico invitando a “contar sus dedos”, para evidenciar que tiene cinco en cada mano.

Benjamín Netanyahu respondió con un irónico video tras los rumores virales sobre su muerte. Foto: REUTERS

De esta manera, el primer ministro buscó desactivar las teorías que se propagaban en redes sociales. Por su parte, autoridades de Israel calificaron las afirmaciones sobre su muerte como “noticias falsas”.

Por otro lado, verificadores y medios internacionales confirmaron que el dirigente continúa con vida y que las imágenes que generaron sospechas se debieron a una ilusión visual en un fotograma del video original.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que matará a Netanyahu

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró este domingo que “perseguirá sin descanso” al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para acabar con su vida.

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que "perseguirá sin descanso" a Benjamín Netanyahu. Foto: Reuters (Ronen Zvulun)

“Seguiremos persiguiendo sin descanso y mataremos con fuerza al criminal primer ministro sionista, si es que sigue con vida”, comunicó el cuerpo militar de élite.

La amenaza coincidió con el lanzamiento de la oleada 52 de ataques iraníes contra sectores industriales en Israel y fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, según anunció la Guardia Revolucionaria.