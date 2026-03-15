Daños residenciales en Irán por el conflicto en Medio Oriente. Foto: EFE.

Un comunicado de este domingo propio de las Fuerzas de Defensa de Israel señaló el lanzamiento “a gran escala” de ataques contra el oeste de Irán, en la continuidad de la guerra en Medio Oriente que involucra a la nación judía, a la república islámica, a Estados Unidos y a varios países más de la región, así como también a miembros de la Unión Europea.

“Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron una oleada de ataques a gran escala contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en el oeste de Irán”, señala el comunicado de este domingo 15 de marzo.

Destrozos en Irán por la guerra con Israel y Estados Unidos. Foto: EFE.

400 oleadas de bombardeos por parte de Israel en Irán

Israel, desde el inicio formal del conflicto el pasado 28 de febrero, ya lleva emitidas más de 400 oleadas de bombardeos contra Irán, conjuntamente con los Estados Unidos.

Solo este sábado, varios aviones israelíes de combate atacaron más de 200 objetivos iraníes, donde se incluyeron decenas de lanzadores de misiles balísticos, junto con sistemas de defensa aérea y almacenes de armas, según detalla el Ejército de Israel.

Irán busca apaciguar (retóricamente) el conflicto

Entretanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abas Araqchi, solicitó este domingo que los países tomen la decisión de “abstenerse de cualquier acción que pueda llevar a una escalada y a una extensión del conflicto”, en referencia a las hostilidades bélicas que se desarrollan en Medio Oriente.

El ministro de Exteriores de Irán, Abas Araqchi. Foto: REUTERS

Empero, este sábado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó a las demás naciones como Francia, el Reino Unido y China -entre las principales- a enviar buques de guerra a fin de garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz, esa porción de mar que la Guardia Revolucionaria de Irán mantiene bloqueada y por donde se comercializa el 20% del petróleo transportado marítimamente del mundo, además de una dotación de gas natural licuado de igual proporciones.