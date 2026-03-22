Soldado iraní junto a un misil del país. Foto: REUTERS

En esta lógica de golpe por golpe que realizan los países beligerantes, Irán anunció que atacará infraestructura energética de los Estados Unidos si es que sus centrales eléctricas resultan bombardeadas.

Esta pronunciación se da tras las amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump, donde describió nuevos ataques si es que la nación islámica no abre “totalmente” el paso en el estrecho de Ormuz.

Asimismo, el portavoz del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas iraníes, Ebrahim Zolfaghari, advirtió que su país también atacaría plantas de desalinización e infraestructura de tecnologías de la información relacionadas con EE.UU. e Israel.

Cabe recordar que Trump ya había sugerido que podía atacar centrales eléctricas de Irán si Teherán se mantiene firme en su postura respecto del estrecho de Ormuz: “Si Irán no abre totalmente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 HORAS a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y arrasará con sus diversas centrales eléctricas, empezando por la más grande”, fueron las palabras elegidas por el mandatario republicano en su red Truth Social.

Hay que recordar que este sábado, las Fuerzas Armadas estadounidenses declararon que debilitaron las capacidades de Irán para “amenazar la libertad de navegación” en el estrecho de Ormuz, a raíz del ataque a un arsenal subterráneo que estaba situado a lo largo de la costa iraní.

Irán amenaza con utilizar nuevas armas avanzadas contra Israel y EE.UU.

Por otro lado, autoridades militares iraníes aseguraron que intensificarán sus ofensivas con el uso de nuevas armas avanzadas para “alterar los cálculos del enemigo” y que buscarán la “rendición” de Estados Unidos e Israel.

“Las Fuerzas Armadas, aprovechando la capacidad de jóvenes científicos motivados y comprometidos, han producido y continúan produciendo equipos y armas avanzadas que utilizaremos para alterar por completo los cálculos del enemigo”, fueron las palabras del comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el general de división Ali Abdollahi.

Irán amenaza con utilizar nuevo armamento contra Israel y EE.UU. Foto: Wikimedia Commons

Asimismo, las Fuerzas Armadas iraníes señalan que pasaron de una postura defensiva a ofensiva. “Los enemigos criminales de la República Islámica de Irán ya han percibido parte de ello en el campo de batalla, y este proceso continuará, generando nuevas sorpresas en el terreno de combate”, sostuvo el mismo comandante.

También el portavoz del Ministerio de Defensa, el general Reza Talaeinik, se refirió al desarrollo del conflicto: “En Irán se ha formado una voluntad unificada entre el pueblo, los combatientes y los gobernantes para continuar la defensa hasta castigar al agresor, compensar los daños y garantizar la disuasión en el futuro”.