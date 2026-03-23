Barcos petroleros navegan por el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó este domingo que la Alianza Atlántica está analizando sumarse a los 22 países (gran parte de ellos miembros del bloque) que planea medidas conjuntas para permitir la circulación de buques por el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel.

“Desde el jueves un grupo de 22 países, la mayoría de los cuales pertenecen a la OTAN está colaborando para garantizar que el estrecho de Ormuz quede libre para la navegación tan pronto como sea posible”, sostuvo Rutte, ex primer ministro de los Países Bajos, en declaraciones a Fox News.

El funcionario de la OTAN señaló que, además de los miembros del bloque, en la iniciativa participan también Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes Unidos y Baréin. Sin embargo, no precisó cuándo los países estarán listos para emprender acciones concretas en el estrecho.

“Es evidente que la campaña militar en Irán aún continúa, por lo que ahora estamos trabajando con estos países, así como con Estados Unidos para evaluar qué, cuándo y cómo podemos hacer para lograrlo”, añadió.

Rutte dijo que es necesario “colaborar” con los 22 países que firmaron ayer un documento en el que decían estar “listos” para contribuir a garantizar el paso seguro por esta ruta estratégica.

Mark Rutte, secretario general de la OTAN. Foto: REUTERS

“Debemos colaborar con estos 22 países, la mayoría de ellos de la OTAN, para determinar qué es lo que hace falta para garantizar que el estrecho de Ormuz se abra y nos aseguremos de la libre circulación”, apuntó.

En tanto, Rutte, aseguró que la ofensiva militar de EEUU e Israel en Irán es “fundamental” para eliminar la capacidad nuclear y misilística iraní.

“Es fundamental que Estados Unidos esté llevando a cabo esta acción para eliminar la capacidad nuclear y misilística (de Irán). Es una amenaza existencial para Israel, para la región, para Europa y para el mundo entero”, afirmó

La situación en el estrecho de Ormuz

Luego de que Estados Unidos e Israel iniciaran sus ataques contra Irán el 22 de febrero pasado, Teherán comenzó un bloque el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, ruta clave para el suministro al mercado mundial de petróleo y gas natural licuado procedente de los países del golfo Pérsico.

Ante la paralización del estrecho, el presidente estadounidense, Donald Trump, instó en repetidas ocasiones a varios países afectados a enviar buques a la región, para restablecer la navegación. No obstante, su llamamiento quedó sin apoyo concreto entre sus aliados.

En este sentido, el mandatario del país norteamericano indicó que la autoridad de la OTAN se había visto gravemente mermada debido a su falta de voluntad para ayudar a EEUU a desbloquear esta crítica ruta de tránsito de hidrocarburos.

Trump, amenazó el sábado con atacar las centrales eléctricas de Irán si el país persa no abre “totalmente” este estrecho en un plazo de 48 horas.

En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes amenazaron este domingo con cerrar completamente Ormuz y destruir los intereses económicos estadounidenses si Washington ataca sus centrales eléctricas.

“El estrecho de Ormuz será cerrado completamente y no se reabrirá hasta que nuestras centrales eléctricas destruidas sean reconstruidas”, afirmó Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, que coordina a las Fuerzas Armadas de la nación persa.