Tiroteo frente al consulado israelí en Estambul, Turquía. Foto: Reuters

Un atacante murió y dos personas resultaron heridas durante un tiroteo frente al edificio que alberga el consulado de Israel en Estambul. La información fue confirmada por el Gobierno turco, mientras que los medios hablan también de dos policías heridos.

“Eran tres atacantes. Uno ha muerto y dos han quedado heridos y detenidos”, dijo el gobernador de Estambul, Davut Gül, que señaló que iban provistos de armas largas.

Un atacante muerto y otros dos heridos en un tiroteo junto al consulado de Israel en Estambul. Fuente: EFE

El gobernador confirmó también que dos policías resultaron heridos. El suceso tuvo lugar poco antes de las 12.40 (09.40 GMT) ante el edificio donde está la oficina diplomática, que desde hace más de dos años apenas tiene actividad debido a las malas relaciones turco-israelíes.

Por su parte, el ministro del Interior de Turquía, Mustafa Çiftçi, indicó en la red social X que los atacantes habían llegado en un coche de alquiler desde Izmit, una ciudad situada a unos 80 kilómetros de Estambul.

Según las primeras informaciones, tres atacantes armados intentaron entrar en el edificio e iniciaron un tiroteo cuando vigilantes de seguridad y policías en la entrada del edificio les dieron el alto. El Gobierno turco abrió una investigación judicial para esclarecer los motivos del ataque.

Vista del edificio que alberga el consulado israelí en Estambul después de que tres hombres armados se enfrentaran a tiros con personal de seguridad cerca del edificio en Estambul, Turquía. Foto: EFE

Israel había retirado todo su personal diplomático de Turquía por motivos de seguridad a finales de octubre de 2023, después de que el Gobierno turco criticara duramente su ofensiva en Gaza.

El ministro informó que se ha identificado a los atacantes y que uno de ellos tenía relación con una organización religiosa radical. “Dos eran hermanos y uno tenía antecedentes por drogas”, escribió el ministro.

Posibles vínculos con Estado Islámico (EI)

Según la cadena turca NTV, esa organización sería parte de la red del grupo islamista Estado Islámico (EI o Daesh) en Turquía.