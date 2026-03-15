Hakan Fidan, canciller de Turquía. Foto: REUTERS

Hakan Fidan, el canciller de Turquía, realizó fuertes críticas hacia Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, en medio de la escalada de tensión en Medio Oriente. Según el funcionario, el líder israelí “siempre identificará a alguien como enemigo porque lo necesita para impulsar su propia agenda”.

Turquía apareció en la escena del conflicto en Medio Oriente y Recep Tayyip Erdogan, su presidente, rompió el silencio este viernes 13 de marzo. El jefe de Estado del país que se extiende desde Europa oriental hasta Asia occidental dijo que “no será arrastrado a una guerra desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán” después de la intercepción de un tercer misil balístico que ingresó al espacio aéreo turco.

Hakan Fidan, canciller turco. Foto: Reuters.

En esta oportunidad, quien habló fue Hakan Fidan, el canciller de Turquía. “Mientras Netanyahu siga en el poder, Israel siempre identificará a alguien como enemigo, porque lo necesita para impulsar su propia agenda”, lanzó.

“Hoy es Irán, pero puede cambiar luego. Si no es Turquía mañana nombrarán a algún otro país de la región. No busca seguridad, sino más territorio. Por lo tanto, mientras no abandone esa idea, que creo que jamás lo hará por sobradas razones, siempre habrá guerra en Oriente Medio”, agregó de manera contundente.

Guerra en Medio Oriente: Irán amenaza con atacar empresas de EEUU si persisten los bombardeos

Por la continuidad de la guerra en Medio Oriente que ya está transitando su decimoquinta jornada, Irán, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, advirtió que Teherán responderá con serios ataques contra instalaciones de empresas estadounidenses en Medio Oriente si persiste la escalada por parte de Estados Unidos e Israel.

Araqchi mencionó que las fuerzas de Irán podrían responder apuntando a sedes o activos de empresas vinculadas a Estados Unidos en la región, incluso aquellas en las que compañías estadounidenses tengan participación accionaria.