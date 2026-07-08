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En fotos: así se vive el funeral de Alí Jamenei en la procesión de la ciudad sagrada de Nayaf

Los homenajes al líder supremo iraní asesinado continúan en la ciudad de Nayaf con una multitudinaria ceremonia religiosa.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Funeral de Alí Jamenei.
Funeral de Alí Jamenei. Foto: REUTERS
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Cientos de miles de personas acompañan este miércoles el féretro del líder supremo iraní, Alí Jameneí, durante su paso por la ciudad sagrada iraquí de Nayaf, donde llegó tras cuatro días de multitudinarios homenajes y ceremonias fúnebres realizadas en Irán.

La procesión comenzó a primera hora de esta mañana y avanza entre una enorme multitud vestida de luto, que escolta el camión que transporta los restos del líder religioso y político. Nayaf, uno de los principales centros del islam chiita, fue escenario de un emotivo recibimiento.

El cortejo continuará luego hacia la ciudad santa de Karbala, donde está previsto que finalice este miércoles el recorrido por territorio iraquí.

  • Funeral de Alí Jamenei.
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    • De acuerdo con un comunicado de la organización proiraní Multitud Popular, integrante del comité organizador del funeral, la ceremonia comenzó alrededor de las 6:00 (hora local) y tiene como destino final la plaza Al Sadrain, en Nayaf. La agrupación aseguró que más de dos millones de personas participan de las exequias.

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    El cuerpo de Jameneí llegó a Nayaf durante la noche del martes. La ciudad alberga el mausoleo del imán Alí, considerado el primer imán por la tradición chiita y uno de los lugares más sagrados para los fieles de esa rama del islam.

    También arribó a Nayaf el presidente iraní, Masud Pezeshkian, quien mantuvo una reunión con el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, según informó la agencia oficial iraquí INA.

    Este martes, Jameneí fue homenajeado en la ciudad iraní de Qom, donde se realizó un rezo fúnebre y una multitudinaria procesión, luego de tres jornadas de ceremonias en Teherán. Millones de personas participaron, además de los funerales realizados en la mezquita Mosala de la capital iraní.

    El entierro está previsto para este jueves en Mashhad, ciudad natal de Jameneí y uno de los principales centros religiosos de Irán por albergar el mausoleo del imán Reza.

    Las ceremonias también incluyen el homenaje a varios familiares del líder supremo que, según la información difundida, murieron junto a él el 28 de febrero. Entre ellos figuran su hija mayor, Boshra Jameneí; su nieta Zahra Mohamadi Golpayegani; su yerno Mesbaholhoda Bageri Kani; y Zahra Hadad Adel, esposa de su hijo Mojtaba.

    IránAlí JameneiFuneral
    Camila Tomaselli
    Camila Tomaselli

    Redactora

    Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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