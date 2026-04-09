Naim Qassem Foto: efe

El Ejército de Israel anunció este jueves la muerte de Alí Yusef Harshi en un bombardeo en Beirut: “Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) atacaron en la zona de Beirut y eliminaron a Ali Yusef Harshi, el secretario personal y sobrino del secretario general de Hezbolá, Naim Qasem”, reza el texto.

Las fuerzas armadas afirman que Harshi tenía un rol central en la gestión y seguridad de la oficina de Qasem.

Además del ataque que mató a Harshi, las fuerzas armadas bombardearon dos puentes sobre el río libanés Litani, en el sur del país, bajo el pretexto de que Hezbolá lo utilizaba para la transferencia de armas.

En los bombardeos también tuvo por objetivo al menos diez almacenes de armas de la organización.

Israel no detiene su ofensiva

Israel continúa bombardeando el Líbano pese a que Pakistán, Estado negociador del alto el fuego con Irán, aseguró que la tregua también incluye al país levantino.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: NA

Tanto el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, como el Ejército, reiteran que el Líbano no está incluido y, pese a la entrada en vigor del alto el fuego el miércoles, lanzaron una extensa ola de bombardeos contra todo el país que mataron a más de 250 personas.

Según las autoridades libanesas, los muertos por los bombardeos israelíes desde que lanzó su campaña de bombardeos y operación terrestre en el país superan los 1.700.

Doce soldados israelíes han muerto en combate en el sur del Líbano y dos civiles en el norte de Israel por ataques de Hezbolá. Además, otro civil murió en la localidad de Misgav Am, a escasos 500 metros de la frontera con el Líbano, por un tiro errado de un tanque israelí.