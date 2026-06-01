Fórmula 1 y Mundial 2026: las cuatro carreras que se correrán durante la Copa del Mundo sin cruzarse con ningún partido

La Fórmula 1 mantendrá su actividad durante el Mundial 2026 con cuatro carreras en Europa. Foto: NA (Daniel Vides) - Reuters

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya está en marcha y millones de fanáticos del deporte comienzan a preguntarse cómo convivirán dos de los espectáculos más seguidos del planeta: la Copa del Mundo y la Fórmula 1. La respuesta ya tiene un dato clave: durante el torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá habrá cuatro Grandes Premios programados y ninguno se superpondrá con los partidos del certamen.

El calendario de la máxima categoría del automovilismo fue diseñado para evitar conflictos con los horarios de los 104 encuentros mundialistas, una decisión que permitirá a los aficionados seguir ambos eventos sin tener que elegir entre una carrera y un partido. Durante el período de competencia del Mundial se disputarán los Grandes Premios de Barcelona, Austria, Gran Bretaña y Bélgica, todos en fines de semana estratégicamente organizados para convivir con el calendario futbolístico.

Qué carreras de Fórmula 1 se disputarán durante el Mundial 2026

La primera cita será el Gran Premio de Barcelona, cuya carrera principal está prevista para el domingo 14 de junio. En sintonía, dos semanas después llegará el Gran Premio de Austria, programado para el domingo 28 de junio.

Los Grandes Premios de Barcelona, Austria, Gran Bretaña y Bélgica coincidirán con la Copa del Mundo. Foto: NA (Daniel Vides) - Reuters

La actividad continuará con uno de los eventos más tradicionales del calendario: el Gran Premio de Gran Bretaña, que se correrá el domingo 5 de julio en Silverstone. Finalmente, el Gran Premio de Bélgica tendrá lugar el domingo 19 de julio en el histórico circuito de Spa-Francorchamps.

De esta manera, la Fórmula 1 mantendrá su ritmo habitual en pleno desarrollo de la Copa del Mundo, aunque con una planificación especialmente pensada para no competir por la atención de los espectadores.

Cómo hizo la Fórmula 1 para evitar cruces con los partidos del Mundial de fútbol

La coincidencia entre un Mundial y la temporada de Fórmula 1 no es una novedad, pero sí representa un desafío importante para organizadores, equipos, patrocinadores y cadenas de televisión.

El penal de Gonzalo Montiel ante Francia que le dio el título a la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Foto: REUTERS

El fútbol concentra audiencias masivas en todos los continentes y, en esta ocasión, el campeonato mundial tendrá una dimensión inédita: contará con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos. Frente a ese escenario, la Fórmula 1 optó por ajustar horarios y cronogramas para minimizar cualquier conflicto.

La planificación contempla no solo las carreras principales, sino también las sesiones de entrenamientos libres, las clasificaciones y las pruebas sprint, que tampoco coincidirán con los encuentros mundialistas.

Por qué el Mundial 2026 y la Fórmula 1 compartirán protagonismo en junio y julio

La combinación entre el Mundial 2026 y cuatro Grandes Premios consecutivos promete un período de intensa actividad deportiva para los seguidores de ambas disciplinas.

Franco Colapinto finalizó sexto en el Gran Premio de Canadá 2025 de la Fórmula 1, siendo su mejor registro personal. Foto: X @AlpineF1Team

Mientras las selecciones nacionales buscarán la gloria en Norteamérica, la Fórmula 1 continuará desarrollando una etapa decisiva de su campeonato en algunos de los circuitos más emblemáticos de Europa. Barcelona, Spielberg, Silverstone y Spa-Francorchamps serán escenarios de carreras que podrían resultar determinantes en la lucha por el título.

Con un calendario cuidadosamente coordinado, los aficionados podrán disfrutar de partidos mundialistas y de la máxima categoría del automovilismo durante varias semanas sin cruces de horarios, una noticia que seguramente celebrarán tanto los amantes del fútbol como los seguidores de la velocidad.