El histórico tren que te transporta al siglo XIX: un viaje en vagones de madera, recorridos especiales y “frutillas” a bordo

El histórico tren de España que ofrece un viaje en vagones de madera, recorridos únicos y "fresas" a bordo. Foto: trendelafresa.es

Hay experiencias turísticas que permiten conocer un destino. Y hay otras que invitan a viajar en el tiempo. En España, una de las propuestas más singulares combina ambas posibilidades: el histórico Tren de la Fresa, una travesía ferroviaria que une Madrid con Aranjuez y recrea el recorrido del primer ferrocarril de la Comunidad de Madrid, inaugurado en 1851 por orden de la reina Isabel II.

Desde su recuperación turística en 1984, este emblemático tren se convirtió en uno de los grandes clásicos del turismo cultural español. Con más de cuatro décadas de funcionamiento ininterrumpido, es considerado el decano de los trenes históricos turísticos de España y una de las experiencias ferroviarias patrimoniales más valoradas del país.

Cómo es viajar en el Tren de la Fresa, el histórico ferrocarril de Madrid

La aventura comienza en la estación de Delicias, sede del Museo del Ferrocarril de Madrid, un imponente edificio inaugurado en 1880 y considerado uno de los mejores ejemplos de arquitectura industrial en hierro del siglo XIX en España.

La aventura comienza en la estación de Delicias, sede del Museo del Ferrocarril de Madrid, inaugurado en 1880. Foto: trendelafresa.es

Allí, actores caracterizados con vestimenta de época reciben a los pasajeros y los acompañan durante el recorrido, recreando personajes y acontecimientos vinculados al nacimiento del ferrocarril y a la historia de Aranjuez.

A bordo, el viaje se desarrolla en auténticos coches de madera con más de un siglo de antigüedad, algunos construidos en la década de 1920 y cuidadosamente restaurados. Los tradicionales balconcillos laterales, prácticamente únicos en el sistema ferroviario español, permiten imaginar cómo era desplazarse por la península en los primeros años de expansión del tren.

El Tren de la Fresa recrea el trayecto del primer ferrocarril de la Comunidad de Madrid y el segundo de la península ibérica, una línea que marcó un antes y un después en el desarrollo económico y social de la región.

Qué visitar en Aranjuez, la ciudad Patrimonio Mundial de la UNESCO

El destino es Aranjuez, una ciudad situada a unos 50 kilómetros al sur de Madrid que fue residencia de la monarquía española durante siglos. Su paisaje cultural fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2001 gracias a la integración de espacios naturales, jardines, huertas y palacios que conforman uno de los conjuntos paisajísticos más destacados de Europa.

El Tren de la Fresa recrea el trayecto del primer ferrocarril de la Comunidad de Madrid y el segundo de la península ibérica. Foto: trendelafresa.es

Una vez en Aranjuez, los viajeros pueden elegir entre diferentes propuestas para descubrir el destino. Algunas incluyen visitas guiadas al Palacio Real y al Museo de las Falúas Reales; otras recorren los célebres jardines del Príncipe, de la Isla y del Parterre.

También existen alternativas que incorporan paseos en barco por el río Tajo, recorridos en bicicleta eléctrica por las huertas o incluso travesías en piragua, ofreciendo opciones para todos los gustos.

La riqueza patrimonial, paisajística y cultural convierte a Aranjuez en una de las escapadas más atractivas para quienes visitan Madrid y buscan conocer una faceta menos urbana de la región.

Tren de la Fresa 2026: historia, gastronomía y descuentos para los viajeros

El nombre del tren no es casual. Aranjuez es famoso por sus frutillas, un producto agrícola de gran tradición en la región. Como parte del recorrido, los pasajeros disfrutan de una degustación de estos frutos, servidos por personal vestido con trajes de época, una costumbre que se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la experiencia.

La ciudad de Aranjuez es famoso por sus fresas y fresones, un producto agrícola de gran tradición en la región. Foto: trendelafresa.es

En 2026, además, el servicio celebra el 42° aniversario de su recuperación turística, coincidiendo con los 175 años de la histórica línea ferroviaria Madrid-Aranjuez. Durante todo este tiempo, miles de viajeros disfrutaron de una propuesta que combina cultura, gastronomía, naturaleza y patrimonio ferroviario.

Para despedir la temporada de primavera, la organización anunció un descuento especial del 15% en todos los itinerarios disponibles, una oportunidad ideal para quienes todavía no vivieron esta experiencia. Los billetes incluyen también la posibilidad de acceder posteriormente al Museo del Ferrocarril de Madrid con una entrada reducida.

Más que una excursión, el Tren de la Fresa es un homenaje en movimiento a los orígenes del ferrocarril español. Un viaje donde cada vagón cuenta una historia y donde el paisaje, la cultura y los sabores de Aranjuez transforman una simple escapada de un día en una inolvidable experiencia.