Bolivia reabre una ruta clave hacia La Paz, pero la crisis sigue golpeando el abastecimiento, la salud y la economía

Crisis en Bolivia Foto: REUTERS

La reapertura de una carretera estratégica al sur de La Paz alivió parcialmente una de las postales más críticas que dejó la crisis boliviana en las últimas semanas: mercados vaciados, hospitales bajo presión y miles de familias pendientes de que vuelva a circular comida, combustible y oxígeno. El operativo fue ejecutado por fuerzas de seguridad y permitió recuperar el tránsito en un corredor decisivo para conectar la capital con una zona agrícola fundamental para el suministro diario.

Aunque el despeje de ese tramo representa una señal de alivio, el conflicto está lejos de cerrarse. Las protestas y bloqueos comenzaron en mayo y fueron escalando desde reclamos sectoriales por salarios, combustible y medidas económicas hasta pedidos directos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz, en un contexto de inflación, escasez y fuerte tensión política.

La ruta que volvió a abrirse cambia el mapa del abastecimiento en La Paz

La vía liberada conecta a La Paz con la región agrícola de Río Abajo, un enclave clave para el ingreso de verduras, hortalizas y otros alimentos frescos. Según los reportes del operativo, policías y militares avanzaron desde la zona de Lipari hasta Carreras, retirando piedras, troncos y montículos de tierra acumulados por los bloqueos. La reapertura permitió restablecer un corredor que había quedado interrumpido en medio de más de un mes de protestas.

Crisis en Bolivia Foto: REUTERS

El impacto de esa ruta no es menor: durante los días más complicados, vecinos de La Paz y El Alto padecieron dificultades severas para conseguir alimentos y productos básicos, en una capital que quedó prácticamente cercada por piquetes y cortes intermitentes. La crisis afectó a un área urbana de alrededor de 2 millones de personas, según distintos reportes internacionales.

Desabastecimiento, hospitales en emergencia y una señal de alerta humanitaria

La presión sobre el sistema de salud fue una de las consecuencias más delicadas de los bloqueos. A comienzos de junio, autoridades del departamento de La Paz declararon una emergencia sanitaria y humanitaria para intentar garantizar el ingreso de oxígeno medicinal, medicamentos, alimentos y otros insumos esenciales para los hospitales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió además sobre el impacto humanitario de la crisis y señaló que las interrupciones en las rutas afectaron seriamente el abastecimiento de combustible, comida, medicinas y oxígeno, especialmente en La Paz y El Alto. El organismo también recogió que, según la Defensoría del Pueblo, al menos siete personas murieron en este contexto, entre ellas varias por falta de atención médica oportuna.

Por qué la protesta creció y pasó del reclamo social a la disputa política

El conflicto no respondió a una sola causa. En las primeras semanas confluyeron pedidos de aumento salarial, cuestionamientos por la calidad y disponibilidad del combustible, reclamos de sectores laborales y rechazo a una norma sobre tierras que luego fue dejada sin efecto. Sin embargo, aun después de algunas concesiones oficiales, la protesta mantuvo fuerza y se expandió con un componente claramente político.

En esa escalada participaron sindicatos, campesinos, mineros, docentes y sectores cercanos al expresidente Evo Morales, mientras el Gobierno denunció intentos de desestabilización. Distintos medios internacionales remarcaron que la administración de Paz, que asumió a fines de 2025, enfrenta el mayor desafío de gestión desde su llegada al poder, en medio de la peor crisis económica boliviana en décadas.

El costo económico de una protesta que paralizó rutas y ciudades enteras

Más allá del frente político, el costo económico de los bloqueos se volvió imposible de ignorar. Reportes citados por Associated Press señalaron que las protestas y cortes de ruta drenaban más de USD 50 millones por día de la economía boliviana y habían dejado miles de vehículos varados en las carreteras. En paralelo, autoridades locales de El Alto alertaron sobre pérdidas millonarias diarias para la actividad comercial y productiva.

Crisis en Bolivia Foto: REUTERS

Ese escenario explica por qué la reapertura parcial de caminos fue recibida como una necesidad urgente más que como una victoria definitiva. Restituir la circulación ayuda a contener el desabastecimiento, pero no resuelve por sí solo el problema de fondo: una economía bajo estrés, una conflictividad social extendida y una administración que todavía busca recuperar control político y logístico.

La apuesta oficial: diálogo, apoyo legal y control de las rutas

En medio del agravamiento del conflicto, el Gobierno impulsó medidas para fortalecer su capacidad de respuesta. El presidente Rodrigo Paz envió al Congreso un proyecto para reglamentar los estados de excepción y dar un marco legal más claro a eventuales operativos conjuntos entre Policía y Fuerzas Armadas. Además, en plena crisis hubo cambios en el gabinete, incluido el reemplazo del ministro de Defensa.

La posición oficial, sin embargo, intenta combinar firmeza con apertura al diálogo. Tras el despeje de la ruta, Paz insistió en que los bloqueos no pueden convertirse en una forma permanente de presión sobre la población y sostuvo que la salida de fondo debe construirse con negociación política. Ese equilibrio entre control territorial y diálogo será decisivo para saber si la reapertura de corredores puede transformarse en una descompresión real o apenas en una pausa parcial.

Qué puede pasar ahora en Bolivia tras la reapertura del corredor

La reapertura de una ruta clave hacia La Paz ofrece una señal concreta de alivio, pero no cambia por sí sola el clima de fondo. Mientras persistan el malestar por el costo de vida, la fragilidad del abastecimiento y la disputa entre el Gobierno y los sectores movilizados, Bolivia seguirá atravesando una crisis de alta sensibilidad social.

En ese marco, el verdadero desafío no será solo despejar más caminos, sino reconstruir previsibilidad. Porque cuando una ciudad entra en tensión por la falta de comida, oxígeno y combustible, el problema deja de ser únicamente político: pasa a convertirse en una urgencia cotidiana para millones de personas.