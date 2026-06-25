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El Congreso de España votó a favor de pedir la renuncia de Pedro Sánchez o que se someta a una moción de censura

La moción, presentada por el PP, no es vinculante pero presiona al presidente del gobierno español. En la jornada de miércoles, el propio Sánchez había dicho ante el Parlamento que no renunciaría pese a los casos de corrupción que lo rodean.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Pedro Sánchez en el Parlamento de España.
Pedro Sánchez en el Parlamento de España. Foto: REUTERS
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El Congreso de los Diputados de España aprobó, con el apoyo de partidos de derecha y ultraderecha de la oposición, una moción en la que se insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a renunciar para asumir responsabilidades por los casos de corrupción en su entorno, aunque no han presentado aún una moción de censura.

Con los gritos de “dimisión, dimisión” de los diputados conservadores del Partido Popular, que han impulsado esta moción, sin vinculación jurídica, para instar a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, la votación ha salido adelante con 178 apoyos a favor y 171 en contra, mientras Sánchez, los miembros del Gobierno presentes y diputados del gobernante PSOE aplaudían en pie.

“Estamos ante una decisión muy seria después de un debate sobre la corrupción que asedia personalmente al presidente, también a su Gobierno y a su partido”, advirtió el líder de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo, quien agregó que pese a esto todavía no es momento de presentar una moción de censura.

Alberto Núñez Feijóo ante el pedido de renuncia de Pedro Sánchez.
Alberto Núñez Feijóo ante el pedido de renuncia de Pedro Sánchez. Foto: EFE

El líder del PP insistió en que cualquier demócrata y primer ministro europeo tiene que seguir el designio de su Parlamento y que, si Sánchez no lo sigue, se sentará un precedente en la democracia española y europea.

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Por su parte, desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, recordó que la moción afectada tiene un “efecto político cero”.

Aunque un grupo de mil militantes, ex militantes y simpatizantes del PSOE, pidieron en un comunicado a Sánchez que convoque elecciones este año y de un paso al lado en el partido.

Pedro Sánchez, presidente de España. Foto: EFE

Este grupo solicita un debate sobre la “situación crítica” del partido y la convocatoria de elecciones generales antes de que termine este año, así como de un congreso federal extraordinario para “fijar los parámetros políticos y programáticos” de cara a esos hipotéticos comicios adelantados y se abra un proceso de primarias para elegir a un sucesor de Sánchez.

La semana pasada la derecha y la ultraderecha españolas ya aprobaron otra moción en el Congreso sobre la debilidad del Gobierno, aunque sin pedir un adelanto electoral, apuntando “el bloqueo político en el que se ha instalado la actual legislatura”.

Sánchez enfrenta varios escándalos que involucran a ex ministros y personas que eran cercanas a él por casos de presunta corrupción y también varios miembros de su familia, incluidos su esposa y su hermano, tienen causas judiciales abiertas.

Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez. Foto: Reuters.
Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez. Foto: Reuters.

Además, el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, que pertenece al PSOE como Sánchez, está imputado por sospechas de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

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