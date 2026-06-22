Pedro Sánchez; Alberto Núñez Feijóo. Foto: EFE / Reuters.

Alberto Núñez Feijóo, dijo este lunes que la condena de 24 años de prisión al exministro de Transportes José Luis Ábalos supone una condena al Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha exigido que asuma sus “responsabilidades políticas” y convoque elecciones de forma inmediata. “Es indecente que Sánchez siga un minuto más como presidente del Gobierno”, sentenció.

En una rueda de prensa, el líder del PP expresó que Ábalos «no llegó solo, no se nombró solo, no se dio poder a sí mismo» sino que lo hizo Sánchez: «Hay responsabilidades políticas y esa responsabilidad política tiene nombre y apellidos, Pedro Sánchez Pérez-Castejón», insistió.

Feijóo dijo que es indecente que Sánchez siga como presidente en España

«En esta situación de este colapso solo se sale convocando elecciones generales de forma inmediata», ha afirmado el líder del PP.

Alberto Núñez Feijóo. Foto: Reuters.

Sentencia y “situación límite”

Según Feijóo, la sentencia de hoy es una condena al Gobierno de Sánchez por el ejercicio de uno de sus ministros y un episodio más de la «situación límite» e «»incompatible con la normalidad democrática» que vive el Ejecutivo.

Ha dicho que el PP respeta total y absolutamente la sentencia y que después de que la justicia haya hablado es la política la que tiene que hablar.

«No cabe esconderse, no cabe esperar y no cabe maniobrar», ha afirmado el líder del PP, quien ha insistido en que no va a presentar una moción de censura si no tiene la mayoría suficiente de la Cámara para que salga adelante.

Vox exige la dimisión “inmediata” de Sánchez

Por su parte, el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha instado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a dimitir «de inmediato» y ha llamado al PP a presentar una moción de censura.

«¿Qué más tiene que ocurrir?», se ha preguntado Fúster en una rueda de prensa en la que ha acusado a Sánchez de haber convertido el PSOE en un «estercolero de corrupción».

Fúster, quien se ha mostrado convencido de que de «lo peor de Pedro Sánchez está por venir» y de que incluso tratará de «robar unas elecciones cuando se celebren», ha asegurado que Vox está haciendo lo que está en su mano, personado en todas las causas de corrupción y «liderando» la respuesta en la calle, pero ha recordado que le faltan dos diputados para presentar una moción de censura.

Ha descartado la posibilidad de pedir al grupo popular que le ceda dos diputados para poder registrarla y ha estimado que es responsabilidad del PP.