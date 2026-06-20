Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Envían a juicio en España a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez

El magistrado a cargo de la instrucción, Juan Carlos Peinado, ordenó que la mujer entregue su pasaporte y se presente ante las autoridades judiciales dos veces al mes. Está procesada por tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Pedro Sánchez, primer ministro de España, y su esposa, Begoña Gómez. Foto: REUTERS.
Pedro Sánchez, primer ministro de España, y su esposa, Begoña Gómez. Foto: REUTERS.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Un tribunal de España ordenó que Begoña Gómez, la esposa del jefe del gobierno Pedro Sánchez, sea juzgada por corrupción y le prohibió salir del país.

El magistrado a cargo de la instrucción, Juan Carlos Peinado, ordenó que la mujer entregue su pasaporte y se presente ante las autoridades judiciales dos veces al mes hasta que se dicte veredicto definitivo en el caso, de acuerdo con lo establecido en la resolución formal.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez, su esposa. Foto: Reuters.
Pedro Sánchez y Begoña Gómez, su esposa. Foto: Reuters.

Con el objetivo de garantizar la plena comparecencia de la imputada en las futuras audiencias del proceso, el tribunal señala que se informará “a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares” para evitar que la mujer incumpla con la resolución y abandone el territorio europeo.

La decisión de elevar la causa a la etapa de debate oral se fundamenta en un extenso listado de presuntas irregularidades que salpican de manera directa al entorno familiar del Palacio de la Moncloa.

Contenido Recomendado

El pueblito abandonado desde 1970 que una pareja convirtió en una ecoaldea autosuficiente:tiene huertas y paneles solares

El pueblito abandonado desde 1970 que una pareja convirtió en una ecoaldea autosuficiente: tiene huertas y paneles solares

Cómo se vive dentro del submarino más poderoso de España:sin habitaciones y con solo 3 baños para 43 marineros

Cómo se vive dentro del submarino más poderoso de España: sin habitaciones y con solo 3 baños para 43 marineros
Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez. Foto: Reuters.
Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez. Foto: Reuters.

En los fundamentos del fallo, Peinado procesa a Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

El expediente judicial no se limita únicamente a la figura de la primera dama, sino que también acusa a su asesora Cristina Álvarez por los mismos delitos y manda a juicio al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez. Foto: Reuters.
Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez. Foto: Reuters.

La investigación penal se inició formalmente en abril de 2024 para desentrañar un complejo entramado de influencias y prebendas académicas. El juez abrió la causa contra Gómez en ese entonces para investigar delitos como el de apropiación indebida, intrusismo o corrupción en los negocios en relación con una cátedra universitaria que codirigía, después de que el autodenominado sindicato Manos Limpias presentara una denuncia contra ella.

Los peritajes sobre los convenios firmados y el financiamiento de dicha cátedra resultaron clave para que la Fiscalía y el juzgado de instrucción consideraran reunidos los elementos de prueba necesarios para iniciar el juzgamiento de los sospechosos.

EspañaBegoña GómezPedro Sánchez (España)
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Escándalo mundial:Donald Trump afirmó que Giorgia Meloni le rogó por una foto juntos y ella lo desmintió con un fuerte descargo

    Escándalo mundial: Donald Trump afirmó que Giorgia Meloni le rogó por una foto juntos y ella lo desmintió con un fuerte descargo

  2. Cómo se vive dentro del submarino más poderoso de España:sin habitaciones y con solo 3 baños para 43 marineros

    Cómo se vive dentro del submarino más poderoso de España: sin habitaciones y con solo 3 baños para 43 marineros

  3. Amanecer a las 10 de la mañana:la curiosa decisión que se da en China y su “hora secreta”

    Amanecer a las 10 de la mañana: la curiosa decisión que se da en China y su “hora secreta”

  4. Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz por los bombardeos de Israel en el sur del Líbano

    Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz por los bombardeos de Israel en el sur del Líbano

  5. Video impactante:una joven de 21 años murió tras ser lanzada sin la soga de seguridad en un salto de bungee jumping

    Video impactante: una joven de 21 años murió tras ser lanzada sin la soga de seguridad en un salto de bungee jumping
Lo último
También podría interesarte
Política

La despedida de Diego Guelar a Roberto García:“Se va un grande del periodismo argentino”

La despedida de Diego Guelar a Roberto García: “Se va un grande del periodismo argentino”

Javier Milei encabezó el acto por el Día de la Bandera en Rosario:“Belgrano fue el primer intelectual liberal”

Nardini recibió a Magario y visitaron las obras del futuro Distrito Malvinas

Reforma Laboral:cuáles son los gremios clave que deberán discutir sus convenios de trabajo

Economía

Qué regalar en el Día del Padre:de accesorios a perfumes, las mejores sorpresas con imperdibles descuentos y promociones

Qué regalar en el Día del Padre: de accesorios a perfumes, las mejores sorpresas con imperdibles descuentos y promociones

Suben las multas de tránsito en CABA:cuáles son los precios actualizados y cómo saber si son válidas

Góndolas en rojo:cuánto cayeron las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings en el primer cuatrimestre, según el INDEC

Becas Progresar de ANSES:el cronograma de cobro en junio de 2026

Internacionales

Envían a juicio en España a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez

Envían a juicio en España a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez

Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz por los bombardeos de Israel en el sur del Líbano

El presidente de Bolivia decretó el estado de excepción para desactivar los bloqueos de rutas:“Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes”

Misión diplomática:enviados de Donald Trump viajan a Suiza para reactivar las conversaciones con Irán