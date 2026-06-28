La isla más aislada del mundo que es codiciada por China: qué hay detrás de Rapa Nui y la disputa con Estados Unidos

La isla más aislada del mundo que ahora es codiciada por China. Foto: Unsplash

En medio de la inmensidad del océano Pacífico, a más de 3.500 kilómetros de la costa continental de Chile, Rapa Nui (conocida globalmente como Isla de Pascua) emerge como uno de los territorios habitados más aislados del planeta. Famosa por sus enigmáticos moáis y su herencia ancestral, esta pequeña isla de apenas 163,6 kilómetros cuadrados vuelve a captar la atención internacional, no por su pasado, sino por su creciente relevancia estratégica en el tablero global.

Con una población cercana a los 8.000 habitantes, concentrados en Hanga Roa, Rapa Nui fue incorporada oficialmente a Chile en 1888. A simple vista, su tamaño y ubicación podrían sugerir marginalidad. Sin embargo, su posición geográfica la transforma en un punto clave para la conectividad y la proyección de poder en el Pacífico sur, en un contexto global marcado por la disputa tecnológica y económica entre grandes potencias.

Ubicación estratégica en el Pacífico: por qué Rapa Nui es clave para la conectividad global

El valor geopolítico de Rapa Nui reside en su condición de “conector natural” entre América del Sur y Asia. En una era en la que los cables submarinos transportan más del 95% del tráfico global de datos, la ubicación de la isla la posiciona como un enclave ideal para el desarrollo de infraestructura digital de alcance transpacífico.

El valor geopolítico de Rapa Nui reside en su condición de “conector natural” entre América del Sur y Asia. Foto: Unsplash

En este marco, en el último año surgió una propuesta que podría alterar el equilibrio de influencia en la región: un consorcio de empresas chinas ofreció financiar la instalación de un cable submarino de fibra óptica que conectaría Chile con Asia, con escalas tanto en Rapa Nui como en el archipiélago Juan Fernández. El proyecto, denominado “Chile–China Express”, contempla llevar internet de alta velocidad sin costo para el Estado chileno, una oferta que durante décadas había sido un objetivo difícil de concretar.

Actualmente, la conectividad de la isla depende casi exclusivamente del servicio satelital brindado por Starlink, la empresa estadounidense. Aunque esta tecnología permitió mejorar el acceso a internet en los últimos años, presenta limitaciones frente a la fibra óptica, especialmente en estabilidad y latencia. En este contexto, Rapa Nui aparece como un eslabón estratégico dentro de un proyecto mayor, clave para redefinir las rutas digitales entre continentes.

China y su interés en Isla de Pascua: inversión, infraestructura y competencia global

El proyecto impulsado por empresas chinas no solo tiene un componente tecnológico, sino también geopolítico. La iniciativa se da en un momento de creciente competencia entre China y Estados Unidos por la influencia en infraestructura crítica a nivel global, especialmente en sectores como telecomunicaciones y conectividad digital.

La conectividad de la isla depende casi exclusivamente del servicio satelital brindado por Starlink. Foto: Unsplash

Para Chile, la propuesta representa una oportunidad concreta de resolver una histórica deuda de conectividad en territorios insulares. Sin embargo, también abre interrogantes sobre la dependencia tecnológica y la presencia de actores externos en redes consideradas estratégicas.

En este escenario, Rapa Nui deja de ser un territorio periférico para convertirse en un punto neurálgico dentro de la disputa por el control de los flujos de información entre Asia y América Latina. La isla, por su ubicación, podría transformarse en un nodo clave en una red global de comunicaciones.

Diplomacia cultural y turismo: el “soft power” chino en Rapa Nui

El interés de China en la isla no se reduce a la infraestructura. También se inscribe dentro de una estrategia de diplomacia cultural. Desde la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) se señalaron vínculos simbólicos entre las culturas de Rapa Nui y China, especialmente en su valoración de los ancestros y en la monumentalidad de sus construcciones líticas.

El proyecto impulsado por empresas chinas no solo tiene un componente tecnológico, sino también geopolítico. Foto: Unsplash

En esa línea, la agencia estatal Xinhua, junto con la Dirección de Turismo de Rapa Nui, elaboró informes que comparan los moáis con los Guerreros de Terracota de la dinastía Qin, destacando similitudes en términos patrimoniales y culturales.

Este enfoque forma parte del denominado “soft power” chino: una herramienta de influencia que busca fortalecer lazos a través de la cultura, el turismo y el intercambio simbólico. En el caso de Rapa Nui, se traduce en un creciente interés del turismo chino por visitar la isla, considerada el territorio insular poblado más remoto del mundo.

Rapa Nui, que durante siglos fue símbolo de aislamiento, se convierte así en un espacio donde convergen intereses globales. En sus costas no solo se reflejan las huellas de antiguas civilizaciones, sino también las tensiones de un mundo interconectado, donde incluso los territorios más remotos adquieren un valor estratégico decisivo.