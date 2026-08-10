Video: así actúa el prototipo de láser azul-violeta que detecta y elimina mosquitos al instante

El prototipo de láser azul-violeta que detecta y elimina mosquitos al instante. Foto: X @Eng_china5

Los mosquitos podrían tener un nuevo enemigo tecnológico. Una empresa de Changzhou (China), desarrolló un sistema capaz de detectar y neutralizar estos insectos mediante un láser de alta precisión, una propuesta que combina automatización, sensores y óptica avanzada para enfrentar una de las plagas más molestas y persistentes del mundo.

Presentado a través de un video publicado en la plataforma de financiamiento colectivo Indiegogo, el dispositivo llamó la atención por una característica poco habitual: es capaz de identificar un mosquito en movimiento y eliminarlo mediante un haz de luz dirigido en apenas una fracción de segundo.

Cómo actúa el haz de luz azul-violeta que derriba insectos en pleno vuelo

El funcionamiento del sistema recuerda a una versión miniaturizada de los mecanismos de defensa automatizados utilizados en aplicaciones industriales o militares. Cuando un mosquito ingresa en el área de detección, el equipo activa un haz láser de color azul-violeta que impacta sobre el insecto y lo derriba casi instantáneamente.

El prototipo de láser azul-violeta que detecta y elimina mosquitos al instante. Créditos: X @Eng_china5

Según sus desarrolladores, el proceso ocurre de forma automática y no requiere intervención humana. La precisión del disparo permite apuntar únicamente al objetivo detectado, lo que busca maximizar la eficacia del sistema sin afectar el entorno.

La propuesta representa una alternativa tecnológica a métodos tradicionales como insecticidas, repelentes o trampas luminosas, apostando por una solución basada en la detección y eliminación selectiva de insectos voladores.

Detección por radar: la clave para localizar mosquitos a velocidades de hasta un metro por segundo

Uno de los aspectos más llamativos del dispositivo es su capacidad para localizar insectos extremadamente pequeños mientras vuelan. El sistema monitorea constantemente el espacio dentro de su alcance y analiza los objetos que atraviesan esa zona.

El prototipo de láser azul-violeta que detecta y elimina mosquitos al instante.

A diferencia de otras soluciones que dependen de algoritmos complejos de inteligencia artificial, la compañía asegura que utiliza condiciones de activación predefinidas para determinar cuándo debe actuar. De esta manera, puede reconocer patrones relacionados con el tamaño y la velocidad del objetivo antes de activar el láser.

Actualmente, el prototipo puede detectar y eliminar insectos que vuelen a velocidades de hasta un metro por segundo y cuyo tamaño se encuentre entre los 2 y los 20 milímetros, un rango que abarca a gran parte de los mosquitos y otros insectos voladores de dimensiones similares.

Mecanismos de seguridad: cómo evita el dispositivo dañar a personas, mascotas y aves

La seguridad es uno de los principales desafíos para cualquier tecnología que utilice láseres en espacios cotidianos. Por ese motivo, los desarrolladores afirman haber incorporado múltiples mecanismos destinados a evitar activaciones indebidas.

El prototipo de láser azul-violeta que detecta y elimina mosquitos al instante.

El sistema está diseñado para reconocer objetos considerablemente más grandes que un mosquito. Cuando identifica la presencia de una persona, una mascota o un ave dentro del área monitoreada, evita activar el haz de luz.

Además, el prototipo contempla requisitos de certificación de seguridad con el objetivo de evolucionar hacia un producto apto para entornos residenciales y comerciales. Según la empresa, estas medidas buscan garantizar un funcionamiento seguro tanto en interiores como en exteriores.

Qué insectos puede eliminar el sistema y ante cuáles disminuye su eficacia

Aunque fue concebido principalmente para combatir mosquitos, el dispositivo podría utilizarse también contra otros insectos voladores que se encuentren dentro de los parámetros de tamaño y velocidad establecidos.

El prototipo de láser azul-violeta que detecta y elimina mosquitos al instante.

Entre ellos aparecen los flebótomos, conocidos por transmitir diversas enfermedades en algunas regiones, y las moscas de la fruta, consideradas una amenaza importante para numerosos cultivos agrícolas.

Sin embargo, la tecnología todavía presenta limitaciones. La compañía reconoce que el rendimiento disminuye frente a insectos más rápidos, como las moscas domésticas, cuyos patrones de vuelo resultan más difíciles de interceptar para el sistema actual.

Más allá de estas restricciones, el desarrollo evidencia el creciente interés por aplicar tecnologías de detección automatizada al control de plagas. Si logra superar las etapas de certificación y comercialización, este innovador sistema láser podría abrir el camino a una nueva generación de dispositivos inteligentes diseñados para mantener alejados a los insectos sin recurrir a productos químicos tradicionales.