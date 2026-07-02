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Tragedia en Tailandia: un niño de 11 años atropelló con una camioneta a un grupo de monjes budistas y mató a nueve

El fatal siniestro se produjo en una ruta de la provincia de Mukdahan. El grupo estaba integrado por 35 monjes y acompañantes que había iniciado una caminata religiosa con destino a Ubon Ratchathani, en un recorrido de entre 200 y 260 kilómetros.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Un niño de 11 años atropelló con una camioneta a un grupo de monjes budistas en Tailandia.
Un niño de 11 años atropelló con una camioneta a un grupo de monjes budistas en Tailandia. Foto: Reuters
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Un grave accidente ocurrido en el noreste de Tailandia dejó al menos nueve monjes budistas muertos y más de una decena de heridos luego de que una camioneta conducida por un menor de edad embistiera a un grupo de religiosos que realizaba una peregrinación a pie por una ruta de la provincia de Mukdahan, informaron las autoridades locales.

El siniestro se produjo alrededor de las 11.00 hora local en una carretera de esta provincia fronteriza con Camboya, situada a unos 600 kilómetros al noreste de Bangkok. Según datos oficiales, el grupo estaba integrado por 35 monjes y acompañantes que había iniciado una caminata religiosa con destino a la provincia de Ubon Ratchathani, en un recorrido de entre 200 y 260 kilómetros.

Accidente fatal durante una peregrinación budista en Mukdahan

Las autoridades indicaron que cinco monjes murieron en el lugar del accidente, mientras que otros cuatro fallecieron posteriormente en el hospital debido a la gravedad de las heridas. Además, al menos 13 religiosos permanecían internados, varios de ellos en estado crítico.

Un niño de 11 años atropelló con una camioneta a un grupo de monjes budistas en Tailandia. Créditos: X @afriktimesint

Imágenes captadas por una cámara de seguridad y difundidas por la Asociación de Rescate Ruam Jai Mukdahan muestran a los monjes caminando en fila india al costado de la ruta momentos antes de que la camioneta se desviara de su trayectoria y los arrollara.

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De acuerdo con los primeros testimonios recogidos por la policía, algunos integrantes del grupo observaron que el vehículo circulaba de manera errática y zigzagueaba antes de abandonar la calzada. El abad de Mukdahan, quien participaba de la peregrinación, explicó que los primeros cinco monjes lograron apartarse al advertir la maniobra, pero varios de los que caminaban detrás no pudieron reaccionar a tiempo y fueron alcanzados por la camioneta.

Investigación por la conducción de un menor y posible negligencia de sus padres

El gobernador provincial, Worayan Boonnarach, confirmó que quien conducía el vehículo era un menor de edad. Aunque las autoridades no precisaron oficialmente cuántos años tenía, medios locales como la cadena pública Thai PBS señalaron que el conductor tendría 15 años, mientras que otras versiones difundidas inicialmente indicaron que podría tratarse de un niño de 11 años.

El grupo estaba integrado por 35 monjes que había iniciado una caminata religiosa rumbo a Ubon Ratchathani. Foto: Reuters

El menor fue detenido y permanece bajo custodia policial. La fuerza indicó que será interrogado en presencia de funcionarios de protección de la infancia, mientras sus padres también fueron citados a declarar.

El comandante de la policía provincial, Pairoj Thaiputra, afirmó que la investigación continúa para determinar las causas exactas del accidente y establecer eventuales responsabilidades. Las autoridades adelantaron que podrían iniciarse acciones legales contra los progenitores por presunta negligencia, en función de los resultados de las pericias.

Conmoción en un país donde el budismo es religión mayoritaria

Voluntarios y equipos médicos de emergencia llegaron al lugar apenas diez minutos después del hecho y trasladaron a los heridos a distintos centros de salud de la zona, según informó el Departamento de Relaciones Públicas de Mukdahan.

La tragedia generó una fuerte conmoción en Tailandia, un país con 90% de la población profesa el budismo. Foto: Reuters

La tragedia generó una fuerte conmoción en Tailandia, un país donde alrededor del 90% de la población profesa el budismo. Las peregrinaciones y caminatas religiosas forman parte de una tradición profundamente arraigada en la sociedad tailandesa y suelen congregar a numerosos fieles y monjes.

El grupo había comenzado la marcha apenas media hora antes del accidente y tenía previsto recorrer cientos de kilómetros hasta Ubon Ratchathani, una de las provincias más importantes del noreste del país. Mientras continúa la investigación, la comunidad budista permanece atenta a la evolución de los heridos y a las medidas que adopten las autoridades tras uno de los accidentes más trágicos registrados recientemente durante una actividad religiosa en Tailandia.

BudismoMonjeTailandia
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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