Más de 1.100 muertos en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia: las impactantes imágenes de las inundaciones en Asia

Más de 2 millones de personas se vieron afectadas por el temporal y cerca de 300.000 continúan desplazadas en refugios temporales tras perder sus hogares o quedar aisladas por la destrucción de rutas y puentes.

Impactantes imágenes de las inundaciones en Asia. Foto: REUTERS

Aunque todavía hay centenares de desaparecidos y miles de afectados por las inundaciones de los últimos días en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka, el impacto del mal tiempo en Asia ya dejó un triste balance preliminar de 1.146 fallecidos.

Por si fuera poco, las pérdidas en las zonas devastadas de Indonesia, el país con la mayor población musulmana del mundo y la principal economía del Sudeste Asiático, se calculan en los 4.000 millones de dólares hasta este lunes, cuando las inundaciones, vinculadas a las copiosas lluvias provocadas por el monzón y un inusual ciclón tropical que impactó a la isla la semana pasada, comenzaron a ceder en algunas zonas.

Incluso, mientras continúan las labores de búsqueda. las autoridades alertan de un aumento del riesgo de enfermedades infecciosas a medida que las aguas retroceden.

Las autoridades sanitarias advirtieron de un incremento del riesgo de dengue, diarrea y leptospirosis en los próximos días, tras la acumulación de barro, basura y depósitos de agua estancada. Según una alerta difundida por el Gobierno de Sri Lanka, varios hospitales operan con limitaciones debido a los cortes de electricidad, la falta de agua potable y el aumento constante de pacientes en las zonas más afectadas.

Autoridades trabajan para rescatar víctimas de inundaciones en Indonesia. Video: EFE

Los testimonios más desgarradores después de las inundaciones en Asia

Los testimonios son tan duros como las imágenes tras las inundaciones que acabaron con la vida de muchas personas en el Sudeste Asiático.

Uno de los casos más estremecedores está a cargo de Diah Rahayu, una indonesia de 25 años que recibió un mensaje de su madre muy angustiante: “Estoy aterrada, reza por nosotros”, había escrito la mujer.

Millones de personas afectadas en el Sudeste Asiático. Foto: REUTERS

Desde ese momento, Rahayu no volvió a tener contacto con ella ni con sus tres hermanos menores, todos habitantes de la isla de Sumatra, donde las inundaciones dejaron al menos 604 muertos y más de 500 desaparecidos.

En esa zona, igual que en Sumatra Occidental y Aceh, en el extremo septentrional occidental de la isla del vasto archipiélago indonesio, barrios enteros fueron arrasados por ríos desbordados y corrimientos de tierra que impactaron a 1,4 millones de personas.

Impactantes imágenes de las inundaciones en Asia. Foto: REUTERS

Diah vive en la ciudad de Medan, una ciudad del norte de Sumatra que no fue tan afectada por las lluvias como la localidad de Sibolga, unos 400 kilómetros al sur, en la que estaban sus seres queridos y que resultó ser una de las urbes más golpeadas por el mal tiempo en el país.

En plena desesperación, ingresó en grupos de Facebook y WhatsApp, donde decenas de personas buscan información sobre los afectados al compartir ideas para rastrear a sus familiares, números de teléfono de refugios y hospitales o listados de evacuados.

Miles de viviendas sufrieron los daños de las fuertes lluvias en Asia. Foto: REUTERS

Desde Medan, Diah intentó sin éxito en los últimos días llamar a números de teléfono de los servicios de emergencia, pero están inactivos o nunca responden. Tampoco tuvo suerte con vecinos de su madre, dado que sus teléfonos también suenan como si estuvieran ocupados o apagados.